اليوم السابع
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مديرية الزراعة بالمنوفية تعلن الانتهاء من إزالة 117 حالة تعد على الأراضى

الأربعاء، 21 يونيو 2023 01:49 م
مديرية الزراعة بالمنوفية تعلن الانتهاء من إزالة 117 حالة تعد على الأراضى إزالة تعدى على الأراضى الزراعية
كتبت أسماء نصار

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أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية انتهاء أعمال المرحلة الثانية من الموجة 21، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث تمت إزالة 117"حالة.
 
وكلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والإدارة المركزية لحماية الأراضي، بإلغاء الإجازات والراحات خلال أيام عيد الأضحى والمرور الدائم لمشرفي الاحواض، لرصد أي حالات للتعدي على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها على الفور.
 
وأكد القصير أن التعدي على الأراضي الزراعية أصبح جريمة مخلة بالشرف وتعرض مرتكبيها للسجن والغرامة، وكذلك الحرمان من الدعم الذي تقدمه الدولة مشدداً على منع التعديات تماماً والتصدى لها بمنتهى الحزم مع إزالة كل التعديات، وكذلك أي أعمال تشوين لمواد البناء في المهد مع تحرير محاضر للمخالفين بالرقم القومي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
 
وأضاف أنه لا تهاون في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية من أجل الحفاظ على الأراضي الزراعية من التأكل باعتبارها المصدر الرئيسي لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
 
وقال وزير الزراعة، إن الدولة تنفق أموالاً طائلة لتنفيذ مشروعات عملاقة في التوسع الأفقي من أجل زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، فمن باب أولى الحفاظ على الأراضي الزراعية في الوادى والدلتا والتي تكونت عبر مئات السنين وتعتبر ثروة قومية صعب تعويضها .
 
وأوضح وزير الزراعة، أن الدولة تقدم كل الدعم للتعامل مع هذه الظاهرة ومنها الرصد عن طريق التغيرات المكانية من خلال صور الأقمار الصناعية تنفيذاً لتوجه الدولة في الحوكمة وتطبيق منظومة التحول الرقمي وإزالة كل التعديات وإعادة الأرض إلى ما كانت عليه حتى تصبح الإزالة ذات جدوي.
 
 

وزير الزراعة

المنوفية

البناء على الأراضى الزراعية

تعديات البناء



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