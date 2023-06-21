محافظ بورسعيد يلتقى أئمة المساجد والدعاة استعدادا لعيد الأضحى المبارك

بورسعيد - محمد عزام

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، عددا من أئمة المساجد بالمحافظة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها محافظ بورسعيد مع أئمة المساجد ضمن استعدادات محافظة بورسعيد لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وقدم المحافظ، التهنئة للأمة الإسلامية وشعب مصر، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده على الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار والازدهار، جاء ذلك بحضور واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة والدكتور جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد وعدد من الأئمة بالمحافظة.

ورحب اللواء عادل الغضبان، بالدعاة والأئمة، قائلًا: "أنني أتشرف بوجودي مع الدعاة ومعمرين مساجد الله"، مؤكداً على الدور الهام لأئمة المساجد والعمل على توعية المصليين خلال الخطاب الديني بجميع القضايا المجتمعية، ودعم جهود الدولة المصرية التي تعمل في كافة الاتجاهات، لافتا إلى أهمية تقديم الخطاب الديني بشكل ميسر يحقق أهدافه التوعوية، وتقديم كافة الدعم لمديرية الأوقاف بالمحافظة.

وأشار محافظ بورسعيد إلى حرصه على عقد لقاءات دورية مع الأئمة لمناقشة العديد من القضايا والموضوعات التوعوية، ومتابعة سير العمل في مديرية أوقاف بورسعيد وتقديم الدعم الكامل انطلاقاً من أهمية دور أئمة المساجد الكبير، وتقديرا لجهودهم المتواصلة في العمل الديني والتوعوي.

وتقدم الدكتور جمال عواد مدير مديرية أوقاف بورسعيد ، بالشكر لمحافظ بورسعيد على رعايته ودعمه المستمر لأوقاف بورسعيد سواء الدعم المادي او المعنوي، مؤكدا علي أن محافظ بورسعيد حريص دائما علي زيارة معظم المساجد، ويسعى دائما لمعرفة أحوال المواطنين والعاملين في مختلف الجهات.

ووجه محافظ بورسعيد برفع كفاءة محيط المساجد و ساحات الصلاة والاهتمام بتحقيق أعلى مستوى من النظافة، مؤكدا علي ضرورة الاهتمام بنظافة المساجد والاستعداد لصلاة عيد الأضحى المبارك، خدمة لبيوت الله (عز وجل) التي هي شرف لنا، وواجبنا تهيئتها على أفضل وجه.