محافظ بورسعيد يتابع مبادرة من أجل مصر لتوريد اللحوم البلدى للمواطنين

واستمع محافظ بورسعيد، لشرح تفصيلي حول جهود تنفيذ المبادرة، مشددا على أهمية توفير اللحوم البلدي بأسعار وكميات مناسبة للمواطنين، بما يلبي احتياجاتهم خلال عيد الأضحى.

وفي سياق متصل ، أكد محافظ بورسعيد على توافر كافة السلع الغذائية والمواد التموينية بشكل كامل داخل المنافذ التموينية المتنوعة على مستوى المحافظة، كما وجه الأجهزة المختصة بمتابعة منافذ بيع اللحوم وأسعارها وجودتها، مؤكدا أن هناك مخزون استراتيجي كاف من السلع الأساسية والغذائية، لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات.

وفى سياق متصل استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم اللواء ابراهيم مكى مدير جهاز حماية المستهلك ببورسعيد، وذلك لمتابعة مستجدات العمل في عدد من الموضوعات داخل جهاز حماية المستهلك، في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل في تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين.

وناقش اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مع اللواء ابراهيم مكي مدير جهاز حماية المستهلك ببورسعيد ، مدى انتظام العمل في تلقي شكاوي المواطنين وسرعة الاستجابة لها، و جهود الجهاز في سرعة التواصل مع المواطن، وٱراء المواطنين حول الخدمات المقدمة وسرعة الحصول عليها، فضلا عن متابعة سير العمل داخل بازار بورسعيد الجديد، وانتظام حركة البيع والشراء و استقرار الأسعار داخل السوق و توافر كافة المواد الغذائية الاساسية لتلبية احتياجات المواطنين مع إقبال عيد الأضحى المبارك.

وشدد محافظ بورسعيد على الاستمرار في مراقبة الأسعار والأسواق و متابعة انتظام حركة البيع والشراء ، فضلا عن تطوير الأداء و تنفيذ الخدمة المقدمة للمواطن على أعلى مستوى من الدقة والكفاءة ، فضلا عن سرعة إنجازها ، مؤكدا على تقديم كافة الدعم لجهاز حماية المستهلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن وسرعة التواصل معهم.