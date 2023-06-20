اليوم السابع
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محافظ بورسعيد يشهد أداء تلاميذ المدارس محاكاة الحج.. صور

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 09:35 م
محافظ بورسعيد يشهد أداء تلاميذ المدارس محاكاة الحج.. صور المخافظ مع أطفال المدارس
بورسعيد - محمد عزام

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شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، محاكاة لفريضة الحج والتي نظمتها مديرية التربية والتعليم، برئاسة الدكتورة هالة عبد السلام، بمشاركة العشرات من تلاميذ مدارس المحافظة.
 
وتضمنت الفعالية أداء الطلاب محاكاة لمناسك الحج ومنها: الإحرام، والطواف، السعي، يوم التروية بـ"منى"،الوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة، في ظل إشادة وإعجاب كبير من الحضور.
 
ومن جانبه، أشاد محافظ بورسعيد بحسن تنظيم المحاكاة وأداء الطلاب المميز، مؤكدا على أن المحاكاة تعتبر واحدة من أفضل الوسائل التعليمية التي تعلم أبنائنا الفرائض وأركان الإسلام المختلفة، موجها الشكر لمديرية التربية والتعليم على تنظيم محاكاة الحج بهذا المستوى الراقي، كما حرص على التقاط الصور التذكارية مع التلاميذ المشاركين بالمحاكاة.
 
احدي الطفلات
احدي الطفلات

أطفال المدارس
أطفال المدارس

أطفال مدارس بورسعيد
أطفال مدارس بورسعيد

المحافظ يقبل طفله
المحافظ يقبل طفله

المخافظ مع أطفال المدارس
المخافظ مع أطفال المدارس

بعض أطفال المدارس
بعض أطفال المدارس
 

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