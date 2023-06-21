محافظ الغربية يتفقد منفذى بيع اللحوم بحي أول طنطا .. صور

الغربية محمد طارق

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، على حرص المحافظة لتوفير لحوم طازجة ومدعمة وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وذلك من خلال التوسع في إنشاء المنافذ المخصصة إلى جانب توفيرها داخل معارض فرحة العيد، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها مساء اليوم داخل منافذ حي أول طنطا.

وخلال الجولة تفقد المحافظ منفذ بيع اللحوم الطازجة والحية بشارع أحمد ماهر بطنطا، والذي شهد إقبال كبير من المواطنين لشراء اللحوم المدعمة وذلك تزامنا مع قرب عيد الأضحى المبارك، كما تفقد محافظ الغربية منفذ بيع اللحوم بمعرض فرحة رمضان بأرض البوريفاج والذي يوفر كافة أنواع اللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق.

وأشار رحمي أنه وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتوسع في إنشاء منافذ بيع السلع وخاصة اللحوم من أجل تلبية احتياجات المواطنين بمختلف فئاتهم، مع استمرار الحملات التفتيشية التي تقوم بها اللجان المشكلة لمتابعة الأسواق ومنافذ بيع السلع، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين.