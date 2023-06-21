محافظ الدقهلية يناقش تصميمات استكمال أعمال تطوير حديقة الحيوان بالمنصورة

الدقهليه شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اجتماعا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة لاستعراض ومناقشة التصميمات الخاصة لاستكمال أعمال التطوير لحديقة الحيوان بالمنصورة، وأيضا استعراض ومناقشة التصميمات الخاصة بتطوير حديقة شجرة الدر بالمنصورة وذلك تحقيقا لمطلب أبناء المنصورة، وقد أكد "مختار"علي ضرورة الاستغلال الأمثل لكافة الإمكانات المتاحة داخل الحدائق بما يعود بالنفع علي المواطنين ويحقق صالح المحافظة.

وقال "مختار"إن أعمال تطوير حديقة الحيوان تشمل مناطق خدمات وبحيرة ألعاب مائية وحديقة حيوانات اليفة ومبيت لها وأسواق وسلسلة مطاعم ومنطقة ألعاب أطفال، وأضاف أن أعمال تطوير حديقة شجرة الدر تشمل مطاعم مفتوحة ومنطقة ألعاب أطفال ومسطحات خضراء وقاعات مفتوحة وفندق موتيل وقاعات متعددة الاغراض وحمام سباحة.

وأكد المحافظ أن تطوير حديقة الحيوان يراعي الأبعاد التي تتمتع بها مدينة المنصورة من حيث أنها مقاصد سياحية وطبية وتعليمية وثقافية وفنية وكذلك حديقة شجرة الدر، وتم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض الأعمال السابقة التي تم تنفيذها على الطبيعة حتي الآن بحديقة الحيوان حيث يستوعب التصميم الجديد البناء عليها واستغلالها الاستغلال الأمثل من خلال وضع خطة متكاملة لاستكمال التنفيذ لمشروع التطوير للحديقة تحقيقا لمطالب أبناء الدقهلية.

وأكد " مختار" على تضافر جهود كافة الأجهزة التنفيذية لتيسير الإجراءات وسرعة البدء التنفيذ.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأهمية الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.