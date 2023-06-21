محافظ أسوان يفتتح ملتقى توظيفى لتوفير 450 فرصة عمل للشباب.. صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

افتتح أشرف عطية، محافظ أسوان ، فعاليات ملتقى التوظيف بقاعة " شهر زاد" بنادى أسوان الرياضى، وذلك بحضور مساعد مدير أمن أسوان، وفوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان، وعادل النور مدير نادى أسوان الرياضى.

يستهدف الملتقى توفير فرص عمل للشباب من الجنسين من أبناء محافظة أسوان بكبرى الشركات داخل وخارج المحافظة لتصل لأكثر من 450 فرصة عمل موزعة على 13 شركة ، وعقب إستماعه لعرض من الشركات عن فرص العمل المتاحة.

وفى بيان صحفى، أوضح فوزى صابر، بأن ملتقى التوظيف الذى تم تنظيمه اليوم سيوفر فرص عمل فى العديد من الأنشطة السياحية ، والتأمينات التمويلية ، والتعليمية ، والإتصالات ، والأدوية ، والزراعة ، والمقاولات لجميع المؤهلات العليا ، والمتوسطة ، والفنيين ، والعمال ، والسائقين ، مشيراً إلى أن ملتقى التوظيف مستمر على مدار اليوم بهدف خلق فرص عمل للشباب من الجنسين ، فى إطار الجهود المبذولة لتغير ثقافتهم للإتجاه نحو العمل الحر ، بعيداً عن الإرتكان إلى العمل الحكومى.

ومن جانبه، أشاد محافظ أسوان، بالجهود المبذولة من وزارة العمل بقيادة الوزير حسن شحاته من أجل مواجهة تحديات البطالة بتوفير فرص عمل حقيقية للشباب من خلال تنظيم ملتقيات التوظيف بمختلف المجالات بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأشار، إلى أن ذلك يتواكب مع الجهود المبذولة من المحافظة لإتاحة فرص العمل فى المشروعات الجارية ضمن المبادرات الرئاسية " حياة كريمة ، وتحيا مصر ، ومنظومة التأمين الصحى الشامل " ، بالإضافة إلى المشروعات الجارية فى قطاعات الإحلال والتجديد للبنية التحتية والتطوير والتجميل والمحاور والكبارى وإزدواج الطرق وغيرها.