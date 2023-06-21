محافظة الإسكندرية تعلن عن إقامة معرض "فرصتي" غدا على شاطئ المندرة المجاني

وأوضح "الشريف" أنه بعد نجاح المعارض التى أقيمت على شواطئ الإسكندرية للتسويق لمنتجات أصحاب الحرف اليدوية، فإنه من المقرر إقامة معرض (فرصتي) بالتعاون بين المحافظة الإسكندرية ممثلة في (وحدة تطوير العشوائيات والإدارة المركزية للسياحة والمصايف وحي منتزه ثان) والاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية (GIZ)وصندوق التنمية الحضرية ووزارة الإسكان والمرافق.

وقد دعا المحافظ الجميع لدعم العارضين والذين يبلغ عددهم 22 عارض ( 15 عارض مصري، و7 عارض من اللاجئين) والعمل على توفير فرص لأصحاب الحرف البسيطة لكسب الرزق ومواجهة غلاء المعيشة. لافتاً إلى أنه سيتم عرض (المشغولات اليدوية_ المأكولات_ ملابس).