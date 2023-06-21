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قدوم 1.4 مليون حجاج من خارج المملكة عبر المنافذ الدولية

الأربعاء، 21 يونيو 2023 05:57 م
قدوم 1.4 مليون حجاج من خارج المملكة عبر المنافذ الدولية حج 2023
المدينة المنورة - محمود عبد الراضي

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محمود-عبد-الراضى
 
أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية قدوم (1,423,804) حجاج خلال موسم الحج لهذا العام 1444هـ عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية.
 
 
 وأوضحت الجوازات أن عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية بلغ (1,360,364) حاجاً منهم مستفيدي مبادرة طريق مكة البالغ عددهم (222,553) حاجاً، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (58,794) حاجاً، في حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية (4,646) حاجاً.
 وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.

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