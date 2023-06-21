وقالت في بيان -وفق ما نقلته وكالة أنباء إنترفاكس يوكين الأوكرانية، خلال المؤتمر الدولي لإعادة إعمار أوكرانيا - "حتى عام 2027، تبلغ الفجوة المالية المتبقية في أوكرانيا حوالي 60 مليار يورو. وتبلغ احتياجات إعادة الأعمار السريعة حوالي 50 مليار يورو. وهذا يجعل إجمالي 110 مليارات يورو حتى عام 2027 غير مغطاة. لذلك، اقترحت أمس على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تغطية 45% من هذه الفجوة - أي ما مجموعه 50 مليار يورو لأوكرانيا".

ووفقًا لها، سيتم توفير هذا التمويل في شكل منح وقروض أوروبية، وكذلك على حساب الأصول الروسية المجمدة سابقًا.

وقالت: "سنعمل مع أوكرانيا على خطة مقابلة للاستثمار والإصلاحات. ويمكن أن تصبح هذه الخطة أيضًا ركيزة لجميع المانحين الدوليين، بما في ذلك القطاع الخاص. وسيساعد ذلك في تنسيقنا وزيادة تأثيرنا إلى أقصى حد".

