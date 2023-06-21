اليوم السابع
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ضبط 9 متهمين فى حملات أمنية استهدفت تجار المخدرات بـ 3 محافظات

الأربعاء، 21 يونيو 2023 12:53 م
ضبط 9 متهمين فى حملات أمنية استهدفت تجار المخدرات بـ 3 محافظات مخدرات واسلحة - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 9 عناصر بينهم 6 مسجلين جنائى فى الدقهلية والقليوبية والشرقية لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص، متخذين من الأراضى الزراعية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
 
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارات البحث الجنائى بمديريات أمن (الدقهلية – القليوبية – الشرقية) قيام (9 عناصر إجرامية لـ 6 منهم معلومات جنائية ) بالاتجار فى الموادالمخدرة وحيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص متخذين من الأراضى الزراعية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت كيلو جرام  - كمية من مخدر الهيروين – 6 قطع سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وزارة الداخلية

الاتجار فى المخدرات

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اسلحة




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