اليوم السابع
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ضبط سائق لحيازته كمية كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة فى القاهرة

الأربعاء، 21 يونيو 2023 12:06 م
ضبط سائق لحيازته كمية كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة فى القاهرة لحوم فاسدة - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة لمتابعة الحالة بدائرة القسم تمكنت من ضبط سائق مقيم بمحافظة مطروح، حال استقلاله سيارة "نقل ثلاجة- بدون تراخيص" محملة بكمية من المواد الغذائية عبارة عن شاورمة دجاج بإجمالى 2,206 طن "مجهولة المصدر".
 
بفحص المضبوطات بالتنسيق مع الجهات المختصة تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمى "منتهية الصلاحية"، وبمواجهته اعترف بأنه يعمل لصالح إحدى الشركات الكائنة بمنطقة برج العرب بالإسكندرية، وأنه كان فى سبيله لتسليم المضبوطات للمحلات التابعة لها بدائرة قسم شرطة الساحل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

امن القاهرة

لحوم فاسدة

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