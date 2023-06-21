اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 يونيو 2023 10:56 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة كفر الشيخ: فتح مركز طبي دسوق والرياض لاستخراج شهادات الزواج خلال إجازة عيد الأضحى

الأربعاء، 21 يونيو 2023 10:25 ص
صحة كفر الشيخ: فتح مركز طبي دسوق والرياض لاستخراج شهادات الزواج خلال إجازة عيد الأضحى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ عن فتح المركز الطبي بالرياض لاستخراج شهادات الزواج خلال يوم الوقفة وأول وثاني أيام العيد، كما تقرر فتح المركز الطبي بدسوق لاستخراج شهادات الزواج خلال ثالث ورابع وخامس أيام العيد، تيسيراً على المواطنين، جاء ذلك بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة الهام محمد، وكيل وزارة الصحة.


وأشارت المديرية إلى أن الشهادة لا يتم استلامها إلا بعد مرور 15 يوما من تاريخ عمل التحاليل،و تيسيرا على الأخوة المواطنين القادمين من خارج المركز، جرى وضع الموقع الجغرافي للمركز الطبي بالرياض والمركز الطبي بدسوق، ليسهل الوصول اليهما عن طريق تطبيق الخرائط.






 


كفر الشيخ

عيد الاضحى

شهادات الزواج

مديرية الصصحة

محافظة كفر الشيخ

اخبار كفر الشيخ



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة