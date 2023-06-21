صحة كفر الشيخ: فتح مركز طبي دسوق والرياض لاستخراج شهادات الزواج خلال إجازة عيد الأضحى

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ عن فتح المركز الطبي بالرياض لاستخراج شهادات الزواج خلال يوم الوقفة وأول وثاني أيام العيد، كما تقرر فتح المركز الطبي بدسوق لاستخراج شهادات الزواج خلال ثالث ورابع وخامس أيام العيد، تيسيراً على المواطنين، جاء ذلك بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة الهام محمد، وكيل وزارة الصحة.





وأشارت المديرية إلى أن الشهادة لا يتم استلامها إلا بعد مرور 15 يوما من تاريخ عمل التحاليل،و تيسيرا على الأخوة المواطنين القادمين من خارج المركز، جرى وضع الموقع الجغرافي للمركز الطبي بالرياض والمركز الطبي بدسوق، ليسهل الوصول اليهما عن طريق تطبيق الخرائط.













