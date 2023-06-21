اليوم السابع
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الأربعاء، 21 يونيو 2023 09:12 م
أكرم القصاص
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سوناك يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية ووزير الخارجية الأمريكي

الأربعاء، 21 يونيو 2023 09:00 م
سوناك يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية ووزير الخارجية الأمريكي رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك
أ ش أ

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التقى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مؤتمر تعافي أوكرانيا في لندن.


وقال متحدث باسم داونينج ستريت إن سوناك التقى كذلك برئيس إستونيا ألار كاريس ورئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال.


وأشار المتحدث إلى أن رئيس الوزراء البريطاني قدم الشكر للقادة على حضورهم مؤتمر تعافي أوكرانيا في لندن ، وعلى دعمهم القوي والمستمر لأوكرانيا، بحسب صحيفة (ذا جارديان) البريطانية .


وفي معرض تعليقه على العمل الذي بدأ بالفعل في أوكرانيا للتعافي وإعادة البناء، قال سوناك إنه من الملهم رؤية هذا التقدم يحدث في نفس الوقت الذي دفعت فيه القوات المسلحة الأوكرانية القوات الروسية للتراجع.


وفيما يتعلق بمناقشة الدور المهم للقطاع الخاص في إعادة بناء أوكرانيا، قال سوناك إنه من الرائع أن نرى العديد من الشركات ورجال الأعمال يحضرون قمة لندن.


بريطانيا

المفوضية الأوروبية

أمريكا

ريشى سوناك

أنتونى بلينكن



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