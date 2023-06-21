رئيس مدينة الأقصر يتابع مبادرة بيع الأسماك بأسعار مخفضة بالسوق الحضرى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، تنفيذ فعاليات مبادرة محاربة الغلاء لبيع الأسماك بأسعار مخفضة للمواطنين بالسوق الحضري بشارع مطحن الإتحاد، وذلك في إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، خلال جولته على فعاليات المبادرة، أنه تم منح التيسيرات اللازمة لأحد التجار المستثمرين لبيع الأسماك بأسعار مخفضة بالسوق الحضري بتخفيضات تصل إلي 35 %، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين بالمحافظة، لسد احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم فضلاً عن توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة والتصدي للغلاء وارتفاع الأسعار، حيث شهدت المبادرة إقبال كبير من الأهالى الذين ثمنوا إقامة المبادرة بأسعار تنافسية وبجودة عالية مقارنة بالمناطق الأخرى.

فيما كلف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، رؤساء المراكز والمدن بعقد لقاء أسبوعي للمواطنين كل في مركزه ومدينته، لبحث شكاوى المواطنين وتوفير الحلول والبدائل المناسبة، في إطار القانون والمتاح من إمكانات، وذلك في حضور التنفيذيين المعنيين، لسرعة اتخاذ الحلول والاتفاق على خطوات وإجراءات التنفيذ.

وواصل اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، عقد اللقاء المفتوح مع بعض المواطنين لبحث مطالبهم، والذي يعقده أسبوعيا بمقر ديوان عام مجلس مدينة الأقصر ، في حضور التنفيذيين المعنيين، لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشكاوى والطلبات المقدمة، والتي منها ما يتعلق بطلبات مرافق عامة تراخيص بناء ومحلات والتقنين على أراضي الدولة وتأجير بايكات بالأسواق الحكومية، وغيرها.

وقام رئيس مدينة الأقصر، خلال اللقاء، اليوم، باستقبال حوالي عدد (8) من شكاوى المواطنين ووجه بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وذلك من أجل الإستجابة السريعة لمطالب المواطنين وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية من أجل تحقيق الأمن الاجتماعي والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقوانين.



جانب من مبادرة بيع الأسماك بأسعار مخفضة بالسوق الحضرى