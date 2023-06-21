اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 يونيو 2023 07:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس البورصة: قيد 7 شركات جديدة خلال 9 شهور برأس مال 1.2 مليار جنيه

الأربعاء، 21 يونيو 2023 06:00 م
رئيس البورصة: قيد 7 شركات جديدة خلال 9 شهور برأس مال 1.2 مليار جنيه رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، عن قيد 7 شركات جديدة بسوق المال المصرية من أصل 8 خلال الفترة من نوفمبر عام 2022 حتى يونيو 2023، برأس مال مصدر حوالي 1.2 مليار جنيه، موزعة بين 4 شركات بالسوق الرئيسي، و4 شركات بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 
وضمت قائمة الشركات الجديدة التي تم قيدها بسوق المال لأول مرة كل من ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وتم بدء التداول عليهما، كما تم قيد شركات بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، ودمياط لتداول الحاويات والبضائع، والمستودعات المصرية العامة، وديجيتايز للاستثمار والتنمية، وفتنس برايم للأندية الصحية، وطاقة عربية.
 
واستعرض "الدكاني"، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم الأربعاء، بمقر البورصة المصرية بالقرية الذكية، المبادرات التي تم اتخاذها لتعزيز التواصل المستمر والشفافية مع المستثمرين، وضمت برامج تدريبية لمسئولي علاقات المستثمرين بهدف إطلاع المستثمرين على آخر المستجدات الخاصة بنشاط الشركات المقيدة، وإلزام الشركات المدرجة بنشر إفصاحاتها باللغتين العربية والإنجليزية، والتنسيق مع أصحاب المصالح لبناء علاقات قوية مع الوزارات ومجموعات الأعمال، إضافة إلى تكثيف استخدام الأدوات الرقمية لنشر الأخبار والبيانات الهامة لتفعيل نظام الإفصاح الإلكتروني، وتشجيع التنافسية من خلال تحفيز التمييز بين مسئولي علاقات المستثمرين بالشركات من خلال وضع منهجية لترتيب أدائهم.

البورصة

اخبار البورصة

قيد شركات البورصة

السوق الرئيسي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة