حملة نظافة موسعة بمساجد كفر الشيخ تحت شعار "خدمة بيوت الله شرف"

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظمت مديرية أوقاف كفرالشيخ اليوم الأربعاء، حملة نظافة شاملة، لنظافة وتطهير المساجد، لاستقبال المصلين بجميع مساجد المحافظة، في إطار الاستعداد لعيد الأضحى المبارك، في إطار حملة النظافة الشاملة التي أطلقتها وزارة الأوقاف برعاية مباركة من الدكتور محمد مختار، جمعة وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وإشراف الشيخ عطا بسيونى، وكيل الوزارة، وفضيلة الشيخ عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة.

وأكد فضيلة الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، إنه تم إطلاق حملة النظافة الشاملة لجميع المساجد في ستة عشر إدارة فرعية بالمحافظة، تشمل الحملة 4700 ما بين مسجد وزاوية على مستوى المحافظة، تحت شعار «خدمة بيوت الله شرف» "وكلنا في خدمة بيوت الله".

وتفقد وكيل وزارة الأوقاف فعاليات الحملة بجميع مساجد المحافظة، ومنها مسجد الفتح ( الأستاذ) بمحافظة كفر الشيخ، حيث تابع على أرض الواقع بدء الحملة فعليا بجميع أركان المسجد ودورات المياه وسطح المسجد، وقام بالمتابعة والإشراف على نظافته أيضا.

كما أكد وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، أنه تم عقد غرفة عمليات بالمديرية برئاسته، وعضوية الشيخ عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة ، وفضيلة الشيخ عبد الرازق الطرينى، مسؤول المساجد، ومفتشي جهاز المتابعة بالمديرية، وذلك لمتابعة نشاط الحملة بجميع الإدارات الفرعية، ومتابعة جميع المساجد على مستوى المحافظة، والتى يصل عددها 4700 ما بين مسجد وزاوية على مستوى المحافظة، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك وجاهزية جميع المساجد لاستقبال ضيوف الرحمن في أفضل أيام الدنيا العشر الأول من ذي الحجة، سائلاً الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها، وأن يجعلها في أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار، كنا نسأله سبحانه أن يستعملنا لخدمة بيوته سبحانه وتعالى مبنى ومعنى.