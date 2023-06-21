حملة موسعة على أسواق رأس البر استعدادا لعيد الأضحى المبارك

دمياط معتز الشربيني

شنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بالاشتراك بين إدارات شئون البيئة والإشغالات ومركز إصدار التراخيص والمتابعة بالوحدة بحملة مكبرة بالاشتراك مع ممثلين عن هيئة سلامة الغذاء بدمياط وإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري وإدارة تموين رأس البر ومفتش أغذية بالإدارة الصحية بدمياط ؛حملة للمرور على الأسواق ومتابعة حركة السلع ومدى سلامتها وانطباق الاشتراطات عليها قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 28 محضر نظافة وعدد 4 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، كما قامت الحملة بإعدام 30 كيلو أغذية مختلفة متغيرة الخواص الطبيعية بأحد المخابز ، وكذا عدد 15 كيلو (كبدة ومسقعة) متغيرة الخواص، بالإضافة للتحفظ على عدد 10 شكائر دقيق لعدم وجود فواتير لحين عرضها على اللجنة المختصة.

كما قامت الحملة بالمرور على سوق السمك بالمدينة والتنبيه على كتابة الأسعار والإعلان عنها بمكان واضح، يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة للرقابة على الأسواق ومتابعة حركة السلع بها ولتقديم أفضل الخدمات للسادة المواطنين.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات منال عوض - محافظ دمياط - وفي إطار الكتاب الدوري رقم 104 لسنة 2023 الصادر من وزارة التنمية المحلية وجهود الوحدة المستمرة برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة.