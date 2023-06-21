حملات نظافة وأعمال رصف وتطهير بمراكز ومدن كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ حملات نظافة ورفع كفاءة الإنارة، والرصف بالأنترلوك، ومتابعة المشروعات الخدمية من قبل رؤساء المدن ونوابهم، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، سير العمل بالأعمال التمهيدية ، لرصف منطقة السلخانة، والورش وأعمال صفايات المطر، ورفع وفصل المطابق بمنطقة مقابر الشهداء، ووضع طبقة الأساس، تمهيدا لرصف الطريق، كما تابع أعمال الرصف بالانترلوك، إضافة لأعمال الرش بمناطق المساكن الجديدة، وشارع جمال عبد الناصر، وبالقرى.

وتابع سليم محمد أبو شريف رئيس مدينة برج البرلس، أعمال النظافة اليومية، ورفع مخلفات القمامة بشوارع المدينة والمداخل والمخارج والطريق الموازي لرافد الطريق الدولي الساحلي والطريق العام، ومحيط المدارس، وطريق المقابر، والكورنيش بالإضافة إلى رفع مخلفات الأتربة بجانب البلدورات، ومسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية بالإضافة لرش المياه بصفة مستمرة علي الطريق ومازال العمل مستمراً أولا بأول، ورفع كفاءة الانارة.

كما تابع اللواء علاء يوسق، رئيس مركز ومدينة دسوق، استمرار عمل جهاز النظافة والتجميل بالمدينة لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتكثيف حملات النظافة ورفع الاتربة و تقليم وتهذيب الاشجار، وبدء أعمال تركيب البلدورات بشارع سعد زغلول.

وتابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين والاهتمام بالنظافة العامة داخل نطاق الوحدات المحلية ، وقرية المنشأة الكبرى، والرصف بالأنترلوك.

من جانبه تابع أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، حملات النظافة، وجمع القمامة في أحياء وشوارع، وميادين المدينة ، بما يساهم ففي تحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين، ومسح البلدورات ورى وغسيل الأشجار بالمدينة، ومسح وتمهيد شوارع المدينة ورافع كفاءته، ورفع الانشغالات.