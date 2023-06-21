اليوم السابع
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أكرم القصاص
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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال "خلية فلسطينية" جوًا

الأربعاء، 21 يونيو 2023 09:58 م
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال "خلية فلسطينية" جوًا الاحتلال الإسرائيلي
أ ش أ

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، اغتيال "خلية فلسطينية" جوا، في محافظة "جنين"، الواقعة شمال الضفة الغربية، وذلك للمرة الأولى منذ نهاية انتفاضة الأقصى (2002). 


ونسبت وسائل إعلام إسرائيلية إلى متحدث باسم جيش الاحتلال قوله إن طائرة تابعة للجيش استهدفت سيارة لمقاومين فلسطينيين أطلقوا النار على حاجز الجلمة العسكري قرب "جنين". 


وقالت قناة "كان" العبرية الرسمية إن الطائرة التي نفذت الهجوم من طراز "هيرمس 450". 


وقال شهود عيان من "جنين" إن اشتباكا عنيفا يجرى الآن في محيط السيارة المستهدفة.


الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين

خلية فلسطينية

محافظة جنين



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