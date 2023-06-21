تنفيذ 42 مشروع صرف صحى بقرى محافظة الجيزة ضمن "حياة كريمة"

كتبت – مرام محمد

نالت مشروعات المياه والصرف الصحى في محافظة الجيزة اهتماما واسعا من قبل مبادرة "حياة كريمة"؛ لرفع كفاءة البنية التحتية في قرى الريف وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل، حيث استهدفت المبادرة تقديم حلول جذرية للمشكلات المزمنة التى عانى منها المواطنون بقطاعى المياه والصرف الصحى، ورفع نسبة تغطية مياه الشرب فى القرى المحرومة وتأمين جودة مياه الشرب التى يتم ضخها للأهالي طبقا للمواصفات القياسية.

أسفرت جهود المبادرة خلال أعمال المرحلة الأولى عن إنشاء 5 محطات مياه شرب، وتنفيذ 42 مشروع صرف صحي، و6 محطات معالجة، موزعين على 42 قرية بمركزي الصف وأطفيح، وجاءت أبرز المشروعات محطة معالجة مسجد موسى بمركز ومدينة أطفيح، والتي تعمل بطاقة 13 ألف م3/يوم، لخدمة ما يقرب من 70 ألف نسمة بقرى (صول - بنى صالح - مسجد موسى)، وذلك بتكلفة 290 مليون جنيه.

يُذكر أن محافظة الجيزة تستعد لبدء شارة المرحلة الثانية من أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بثلاثة مراكز جديدة، وهى منشية القناطر والعياط والبدرشين، بإجمالى 83 قرية وتوابعها و2 مليون مواطن مستفيد، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تعمل على النهوض بالبنية التحتية، تشمل تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وغاز ومنشآت صحية وتعليمية ومراكز للشباب.