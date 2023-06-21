تناول السلطات الغنية بالفيتامينات لبشرة صحية ومتوهجة

كتبت ميرفت رشاد

عندما تفكر في الطعام الصحي فإن إحدى الصور الأولى التي تتبادر إلى الذهن هي السلطة، هذا المزيج يعد وجبة مغذية لكثير من الناس، غالبًا ما يمكن رؤية أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا لفقدان الوزن والذين لديهم أهداف لياقة بدنية يتناولون السلطات، وإذا كنت تريد تحسين صحة بشرتك على مستويات متعددة، فأنت بحاجة إلى البدء فى تناول المزيد من السلطات، وفقا لما نشره موقع food.ndtv.

كيف يمكن للسلطات أن تفيد صحة الجلد؟



1. تحتوى على مكونات خام

السلطات عبارة عن مزيج من الفواكه أو الخضراوات الطازجة التي عادة ما يتم تناولها نيئة، حيث إنه قد تُفقد الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء مثل B و C أثناء الطهي - خاصةً إذا كانت الأطعمة مسلوقة، حتى محتوى فيتامين أ في مكونات معينة قد ينخفض، هذه الفيتامينات نفسها ضرورية لبشرتك، وبالتالي فإن تناول الأطعمة النيئة يمكن أن يضمن حصولك على أقصى استفادة من بعض العناصر الغذائية.

هذا لا يعني أنك بحاجة إلى التحول إلى تناول الأطعمة النيئة فقط، حتى بشرتك تتطلب نظامًا غذائيًا متوازنًا، على الرغم من أن التزييت قد يؤدي إلى تقليل الفيتامينات (في بعض الحالات)، إلا أن طهي بعض الأطعمة بالبخار والقلي السريع وتحميصها يسمح لك بالاحتفاظ بمغذياتها، بهذه الطريقة، يمكنك إضافة مكونات مثل الدجاج وأنواع معينة من الفاصوليا ، البقوليات والأسماك إلى سلطتك (والتي لا تستهلك نيئة عادة)، عندما يتعلق الأمر بمركب اللايكوبين الصديق للجلد ، تشير الأبحاث إلى أن الطهي يمكن أن يحسن محتواه الكلي وكذلك الامتصاص.

2. مجموعة متنوعة من الفيتامينات

أفضل شيء في السلطة هو أنه يمكن تخصيصها حسب الطلب، يمكنك إضفاء الطابع الشخصي على مزيج الفواكه والخضراوات والإضافات والتوابل ليس فقط بناءً على ذوقك، لكن أيضًا على احتياجاتك، عندما يتعلق الأمر بالعناية بالبشرة، فهناك أطعمة مفيدة بشكل خاص، وبالتالي يمكنك خلط معظمها معًا لصنع سلطة واحدة بأقصى قدر من الفوائد.

3. تعزز صحة الأمعاء

تؤثر صحة القناة الهضمية أيضًا على صحة بشرتك بطرق ضمنية، من المعروف أن السلطات غنية بالألياف، والتي يمكن أن تكون مفيدة لأمعائك، قد يواجه بعض الأشخاص صعوبة في هضم أنواع معينة من السلطات؛ لكن بشكل عام من المعروف أن الفواكه والخضراوات تعزز صحة الأمعاء على المدى الطويل.

4. تحسن التوازن الهرمونى

يمكن أن يؤدي عدم التوازن الهرموني إلى إحداث فوضى في بشرتك، وظهور حب الشباب، وتساعد السلطات في الحفاظ على هرموناتك تحت السيطرة وتعزيز التوازن الصحي، وهذا هو السبب أيضًا في نصح أولئك الذين يعانون من حالات مثل متلازمة تكيس المبايض بتناول الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة.

نصائح لتناول السلطات للعناية بالبشرة:



اختر الخضراوات المناسبة

اختر الخضراوات التي تزود بشرتك بالفيتامينات الأساسية مثل A و B و C و K. الخضار الخضراء ، وخاصة الورقية منها ، أمر لا بد منه هم أغنى مصدر لفيتامين ك . يمكنك أيضًا اختيار تلك التي يمكن أن تعزز إنتاج الكولاجين، وبالتالي تساعدك في الحصول على بشرة متألقة، وهي تشمل البنجر والبطاطا والفلفل والبروكلي والجزر.

2. صوص السلطات

الابتعاد عن تتبيلات السلطة المعبأة، لكنها تحتوي على كميات غير صحية من الملح والسكر والدهون المتحولة والمواد المضافة.

3. قلّب المكونات بزيت الزيتون

زيت الزيتون مفيد لبشرتك يمكنك خلط الأعشاب المجففة، والعسل، والبهارات، وما إلى ذلك مع زيت الزيتون لعمل صلصة صحية، سيفيد بشرتك، ومن المعروف أن زيت الزيتون يحتوي على الأحماض الدهنية الأساسية التي ترطب بشرتك وتمنحها توهجًا شابًا.

4. إضافة البذور

لا تنسى إضافة بذور اليقطين وبذور الشيا وبذور عباد الشمس حيث يمكن أن توفر هذه العناصر مغذيات إضافية مفيدة للبشرة ، مثل الزنك وفيتامين ك.