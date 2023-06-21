تعرف على أعراض أمراض القلب وتأثيرها على الجسم

ايناس البنا

تؤثر أمراض القلب على الجسم بشكل عام على الجسم مع ظهور مجموعة متنوعة من الأعراض، ويعد أكثر أمراض القلب شيوعًا مرض الشريان التاجى (CAD)، والذى يؤثر على تدفق الدم إلى القلب، ويمكن أن يؤدى انخفاض تدفق الدم إلى نوبة قلبية، وفى التقرير نستعرض تأثير أمراض القلب على الجسم وفقا لموقع health site.

ضيق التنفس يمكن أن تسبب أمراض القلب مشاكل فى التنفس وضيق التنفس.



أعراض مؤلمة من الممكن أيضًا ظهور أعراض مؤلمة في أجزاء أخرى من الجسم مثل البطن أو الرقبة أو الفك أو الحلق.



ألم في عضلات الساق وإرهاق الشعور بالإرهاق مع تقلصات عضلات ربلة الساق، ويحدث هذا عادة عندما يكون قلبك غير قادر على ضخ كمية كافية من الدم.



التورم تورم فى بعض أجزاء الجسم.



ذبحة فى الصدر ألم أو ضغط أو ضيق فى الصدر.



دوخة يمكن أن يشير الشعور بالدوار والدوار أيضًا إلى مشاكل في القلب.