تشغيل مجمعات الخدمات فى 5 مجالس قروية ضمن مبادرة حياة كريمة

المنيا-حسن عبد الغفار

أيام قليلة يبدأ تشغيل مجمعات الخدمات، بقرى مركز ديرمواس بعد الإنتهاء منها، والبدء فى توصيل المرافق لها من كهرباء وغاز ومياه، لتبدأ تلك المجمعات فى تقديم الخدمات للمواطنين، من أبناء قرى المركز لتيسير الحياة عليهم، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى، والتى تشمل 192قرية و7575تابع فى 5مراكز بينها مركز ديرمواس.

قال عامر طه رئيس الوحدة لمركز و مدينة ديرمواس ، أن هناك متابعات مستمرة، على مشروعات حياة كريمة ومنها مجمعات الخدمات، التى ستنطلق قريبا بعد الإنتهاء من توصيل المرافق لها، لتؤدى خدمتها للمواطنين وتيسر عليهم الحياة وتوجد تلك المجمعات الخدمية بالمجالس القروية الخمس حيث يتم تركيب عدادات المياه والكهرباء ووحدات الحريق وغرف ولوحات الكهرباء .

واشار طه إلى جاهزية المجمعات الخدمية بالمجالس القروية الخمس للتشغيل بعد الانتهاء من التجهيزات والاثاث وتدريب عدد من الموظفين الذين يتم تدريبهم واعدادهم للعمل داخل هذه المجمعات،كما تم الانتهاء من تركيب كافة عدادات المياه والكهرباء ووحدات الحريق ولوحات الكهرباء بجميع المجمعات .

فيما قال رجب عطفى احد الأهالى ان تشغيل المجمعات الخدمية سوف ييسر كثير الخدمات علينا، ويرفع عن كاهلنا معاناة السفر من اجل تلقى الخدمة،سواء كان بالمراكز التكنولوجية، او مجمعات الخدمات الزراعية والبيطرية، التى تعد مهمة جدا للمزارعين.

وأضاف قائلا أن أهمية المجمعات الخدمات تكمن فى توفير الخدمة لنا وتوفير الجهد والوقت والمال، خاصة لكبار السن والنساء، حيث كنا نعانى كثيرا من الذهاب إلى المدينة لقضاء حوائجنا، لكن الان الخدمة الأن أصبحت فى القرى وهذا ما كنا نحلم به منذ سنوات طويلة، وتحقق مع مبادرة حياة كريمة.

أما عبد التواب خلف أحد الأهالى قال ان مبادرة حياة كريمة حققت لنا هذا الحلم الذى كنا نطمح اليه منذ زمن طويل، وبعد الانتهاء من توصيل المرافق لتلك المجمعات وانطلاق تلك المجمعات فى تقديم خدماتها سوف تنعم القرى وتتغير الحياة بها، خاصة أننا ظللنا لفترة طويلة نطالب بذلك حتى جاءت مبادرة حياة كريمة وحققت أحلامنا.

