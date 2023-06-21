تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وتم خلالها تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و543 شاحنة و96 سيارة.





وأكدت الهيئة فى بيانها أنه شملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، و218 شاحنة و82 سيارة، وفيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 325 شاحنة و14 سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل فيما غادر الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى أمل، والحرية2 وبوسيدون اكسبريس، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1500 طن بضائع و 155 شاحنة.





ويشهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين سينا وايلة، وسجلت موانى الهيئة وصول وسفر 1610 ركاب بموانيها.









