برنامج ضيوف خادم الحرمين يستعد لاستقبال 1000 حاج وحاجة من أسر الشهداء والمصابين الفلسطينيين

المدينة المنورة - محمود عبد الراضي

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، ممثلةً بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة عبر لجانها، جميع الاستعدادات والتجهيزات والخدمات لاستقبال 1000 حاج وحاجة من أسر الشهداء والجرحى والمصابين من دولة فلسطين الذين صدرت لهم موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لاستضافتهم هذا العام، في إطار الجهود الإنسانية التي تضطلع بها القيادة الرشيدة تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكدت الوزارة أن لجان البرنامج أنهت منذ وقت مبكر جميع الاستعدادات لتنظيم مراسم الاستقبال لضيوف البرنامج في مطارات المملكة، وتخليص جميع الإجراءات خلال وصولهم، بالإضافة إلى التسكين في الفنادق بمكة المكرمة، وتوفير جميع الخدمات المميزة في إقامتهم بجوار الحرم المكي لقضاء عدة أيام، حيث يتم نقلهم من خلال عدد من الحافلات الحديثة ليستقروا بمكةالمكرمة إلى حين نقلهم إلى مشاعر عرفات ومزدلفة ومنى، والعودة بهم إلى الفندق، علاوةً على ترحيلهم إلى المدينة النبوية لزيارة المسجد النبوي بالتنسيق مع الجهات الأمنية كافة، لينعموا بالراحة والاستقرار.

كما تقوم اللجنة الشرعية بدورها، بالإشراف على توعية الحجاج وإرشادهم والإجابة عن أسئلتهم خلال فترة الحج، كما تنفذ اللجنة عدداً من البرامج، منها تقديم كلمات إرشادية بعد كل صلاة في المصلى، وتوزيع المطويات الخاصة بصفة الحج والمناسك، وكل ما يحتاجه الحاج فيما يتعلق بمناسك الحج والعمرة، كما تستقبل اللجنة الحجاج في مقرها بالسكن، إضافةً إلى الإجابة على الهاتف من خلال الأرقام للتواصل مع ضيوف البرنامج للإجابة عن الاستفسارات على مدار 24 ساعة.

يذكر أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة يعمل من خلال تظافر جهود اللجان العاملة، لإبراز رسالة الاستضافة وتحقيق أهدافها العامة في تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة، وذلك بمتابعة من الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي يشرف على الأمانة العامة للبرنامج.