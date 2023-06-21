اليوم السابع
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بدء اختبارات المتقدمين لوظيفة المراقب البيئى بمبنى التنظيم والإدارة

الأربعاء، 21 يونيو 2023 03:00 ص
بدء اختبارات المتقدمين لوظيفة المراقب البيئى بمبنى التنظيم والإدارة وزارة البيئة
كتبت منال العيسوي

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تبدأ اختبارات المجموعة الأولى المستوفين لشروط إعلان رقم 1 لسنة 2022 الصادر عن جهاز شئون البيئة، لوظيفة المراقب البيئي التى أعلنت عنها وزارة البيئة اليوم الأربعاء بمبنى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فى ميدان رابعة العدوية مدينة نصر بمحافظة القاهرة.
 
وأكد الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة أنه بناء على توجيهات وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد تم وضع البرنامج الزمنى للاختبارات لثلاثة مجموعات الأولى منها تبدأ يوم الأربعاء الموافق 21 يونيو الجارى لاختبار من رقم 1 حتى 400 من الساعة 9 ص حت 11 صباحا، ومن رقم 401 حتى 800 من الساعة 11 صباحا حتى 1 ظهرا، ومن رقم 801 حتى 1200 من الساعة 1 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا.
 
وأوضح أبو سنة فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه تقدم لوظيفة مراقب بيئي حوالي 10349، وتم تشكيل  لجنة من وزارة البيئة لمراجعة أوراق المتقدمين من الراغبين، وبعد أن انهت اللجنة اعمال الحصر، تم قبول أوراق 4967 متقدم، وسيتم اختبارات كونهم  مستوفين شروط الوظيفة، وأن المؤهلات التى كانت مطلوبة لوظيفة المراقب البيئى، هى دبلومات متوسط او فوق متوسط دبلوم تجاري أو صناعي أو زراعه أو نظم إدارية، وتم التقديم عن طريق البريد.
 
جدير بالذكر أن جهاز شئون البيئة، أعلن عن حاجته لشغل وظائف "باحث بيئي" و"مراقب بيئي" بطريق التعاقد، خلال شهر سبتمبر من العام الماضى، للعمل بالمحميات الطبيعية التابعة لجهاز شؤون البيئة بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، وحددت وزارة البيئة.
 
 

البيئة

المناخ

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الباحث البيئى

وظائف خالية

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