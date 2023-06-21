اليوم السابع
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اليوم.. حدائق القاهرة تحتفل باليوم العالمى لليوجا بحديقة الحرية

الأربعاء، 21 يونيو 2023 02:00 ص
اليوم.. حدائق القاهرة تحتفل باليوم العالمى لليوجا بحديقة الحرية رياضة اليوجا - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تحتفل اليوم الحدائق المتخصصة بالقاهرة بيوم اليوجا العالمى، وذلك بحديقة الحرية بالزمالك على ضفاف نهر النيل، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى لليوجا، حيث تبدأ فعاليات الاحتفال من الثامنة صباحا.
 
من جانبه أكد اللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة بالقاهرة، أن فعاليات الاحتفال باليوم العالمى لليوجا، سيشارك به عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية بينهم سفير الهند، مشيرا إلى أن حديقة الحرية بالزمالك شهدت مؤخرا أعمال تطوير ورفع كفاءة ضمن خطة المحافظة لتطوير الحدائق.
 
ويحتفل سنويًا باليوم العالمي لليوجا في 21 يونيو منذ عام 2015، بعد إنشائه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2014، واليوغا هي ممارسة جسدية وعقلية وروحية نشأت في الهند.
 
ويرجع تاريخ الاحتفال باليوجا، عندما اقترح رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في خطابه أمام الأمم المتحدة -في عام 2014- تاريخ 21 يونيو، لأنه أطول يوم في العام في نصف الكرة الشمالي، وله أهمية خاصة في أجزاء كثيرة من العالم.
 
 

اليوجا

اطول يوم فى السنة

القاهرة

اليوم العالمي لليوغا

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