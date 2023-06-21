النيابة تصرح بدفن جثة طفل سقطت عليه بلكونة منزل ببنها.. ولجنة لفحص المنزل

القليوبية إبراهيم سالم

لقى طفل مصرعه إثر سقوط بلكونة منزل بمنطقة الشدية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، عليه أثناء لهوه، جرى نقل جثة الطفل للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، والتي صرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بنها، من الأهالي بمصرع طفل أثناء اللهو تحت بلكونة منزل قديم بمنطقة الشدية.

على الفور انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع طفل إثر سقوط بلكونة منزل قديم بشارع العاصمي بمنطقة الشدية دائرة المركز، وذلك أثناء اللهو تحت المنزل، مما أدى إلى مصرعه في الحال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفي، وتم تحرير محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

وصرح المحاسب محمد عبد الحميد مرعي، رئيس مدينة بنها، أنه تم تشكيل لجنة من المنشآت الألية للسقوط والإدارة الهندسية للانتقال للمنزل، وإجراء معاينة على أرض الواقع، وسيتم إصدار قرار بعد انتهاء أعمال الفحص بحق المنزل إما أعمال الترميم للمنزل، أو الإزالة للمنزل.