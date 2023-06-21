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الداخلية تمنح زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة عيد الأضحى

الأربعاء، 21 يونيو 2023 12:00 م
الداخلية تمنح زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة عيد الأضحى مركز الإصلاح
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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حرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات، فقد تقرر منحهم (زيارة استثنائية) خلال وقفة عيد الأضحى أو أول أيام عيد الأضحى المبارك، وتستكمل بعد انتهاء إجازة العيد لمن لم يستنفذها حتى يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2023، ولا تحتسب الزيارة الاستثنائية المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، وذلك أسوة بالأعوام السابقة.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .

 

 


زيارة للنزلاء

الداخلية

اخبار الحوادث

عيد الاضحى



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