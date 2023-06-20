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كاميرات المراقبة تضبط أجهزة محمول بلجنة عبد الحميد رضوان فى سوهاج

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 02:06 م
كاميرات المراقبة تضبط أجهزة محمول بلجنة عبد الحميد رضوان فى سوهاج وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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تمكنت كاميرات المراقبة من ضبط عدد من أجهزة المحمول بإحدى اللجان الفرعية بمدرسة عيد الحميد رضوان بسوهاج، بعد بدء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة، حيث تم رصد الطلاب بأجهزة المحمول وتصويرهم، وقالت مصادر مسئولة إنه تم إبلاغ وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج ووجه مدير عام الإدارة بجمع التليفونات المحمولة من الطلاب بواسطة أمن الإدارة التعليمية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال رئبس اللجنة والملاحظين والطلاب.
 
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه من خلال متابعة غرفة العمليات المركزية لسير الامتحانات بجميع المحافظات، تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد عدد (3) حالات غش إلكتروني، بمحافظات (الدقهلية، وقنا، والجيزة)، حيث تم ضبط هؤلاء الطلاب لدى قيامهم بالغش الالكتروني باستخدام الهاتف المحمول، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المحمولة المستخدمة، وعمل محاضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب الذين تم ضبطهم، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
 
وتجدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تشديدها على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.
 
الجدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدورالأول) يؤدون يوم الأحد الموافق 25 يونيو ٢٠٢٣ الامتحان في مادة الكيمياء لشعبتي (العلوم والرياضة)، ومادة الجغرافيا للشعبة (الأدبية)، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية) غدا الأربعاء الموافق 21/6/2023.
 
 
 

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