التعليم: النجاح فى امتحان الدور الثانى للصف الأول والثانى الثانوى من 50%

محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن النجاح في امتحان الدور الثاني للصفين الأول والثانى الثانوى يجب أن يحصل الطالب على 50% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة، موضحة أن الطالب يمتحن فى منهج العام الدراسى بأكمله فى امتحان الدور الثانى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أرسلت خطابا للمديريات التعليمية، بصرف حافز إثابة للعاملين على منظومة الامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي عبر المنصات الإلكترونية، موضحة أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وافق صرف حافز إثابة.

وأكدت الوزارة أن الفئات المستهدف حصولها على حافز الأثابة للمشاركين في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2023، في الإدارات التعليمية "مدير الإدارة وكيل الإدارة والتعليم الثانوي رئيس قسم التطوير و3 أخصائيين تطوير ممن عمل في رفع الأسئلة الإلكترونية على منصة الامتحانات ورئيس قسم الإحصاء و2 من العاملين بقسم الإحصاء بالإدارج ومسئول التوجيه المالي والإداري بالإدارة ومسئول أمن الإدارة بإجمالي 12 فرد بكل إدارة.

وأكدت وزارة التعليم أنه بالنسبة للمدارس الثانوي بالإدارة "مدير المدرسك وأخصائي التطوير الأساسي it، وأخصائي الحكومة الإلكترونية مسئول الإحصاء ومسئول التوريدات وعامل" بإجمالي 5 أفراد بكل مدرسة، مع الأخذ في الاعتبار أن الإدارة التي تستوفي المستندات صحيحة وبشكل سريع شوف تقوم بالصرف للمستحقين على أن توافى بإقرار تسوية المبالغ المتصرف معتمدا بعد الصرف وارساله للوزارة.

وأضافت الوزارة: "يصل حافز الإثابة للمشاركين في امتحانات الصفين الاول والثاني إلى 4 آلاف جنيه لمدير المديرية"، مشيرة إلى أنه في حالة وجود شخص واحد بالمدرسة يعمل فني أخصائي تكنولوجي وحكومة إلكترونية يتم صرف 1500 جنيه، ولا يجوز تخطى قيمة المبالغ المخصصة للمديريات والإدارات التعليمية، أو صرف مبالغ من مخصصات أي جهة لأي فرد من الجهات الأخرى.