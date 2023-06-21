وكيل تعليم كفر الشيخ يجتمع مع أعضاء مركز أسئلة الثانوية العامة لمتابعة تطبيق التعليمات

كفر الشيخ – محمد سليمان

عقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعا مع أعضاء مركز أسئلة الثانوية العامة، لمتابعة تطبيق كافة التعليمات، والإجراءات المشددة لإجراء امتحانات الثانوية العامة، في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور مصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، ورئيس مركز الأسئلة، ومدحت يوسف، مدير شئون الطلاب.

ووجه عبد الله بضرورة الالتزام والانضباط داخل اللجان والتواجد مبكرا والالتزام بالوقت المحدد لفتح صناديق الأسئلة، وتنفيذ كافة التعليمات وإتباع القواعد المنظمة لأعمال سير امتحانات الثانوية العامة.

وأكد وكيل الوزارة أنه يتابع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية انتظام سير الامتحانات وربطها بغرف العمليات بالإدارات التعليمية، للوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس، والتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليلها بما لا يعكر صفو الامتحانات.