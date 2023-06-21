التحقيقات: عصابة النصب على المواطنين ببيانات بطاقات الدفع نفذوا 23 واقعة سابقة

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين بإصطناع صفحات وروابط إلكترونية تحمل أسماء وشعارات العديد من البنوك العاملة بالسوق المصرى وإرسالها لعملاء البنوك وحال استخدامهم لها وإدخال بيانات حساباتهم الشخصية يتم الإستيلاء عليها وعلى أموالهم من قبل القائمين على تلك الصفحات والروابط الوهمية، اعترفوا بارتكاب 23 واقعة بذات الأسلوب الإجرامى.

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، في كشف مجهولين بإصطناع صفحات وروابط إلكترونية تحمل أسماء وشعارات العديد من البنوك العاملة بالسوق المصرى وإرسالها لعملاء البنوك وحال إستخدامهم لها وإدخال بيانات حساباتهم الشخصية يتم الإستيلاء عليها وعلى أموالهم من قبل القائمين على تلك الصفحات والروابط الوهمية.

تم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب تلك الوقائع تشكيل عصابى مكون من (عنصرين - مقيمان بنطاق محافظتى الأقصر والجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وعثر بحوزتهما على (4 هواتف محمولة - جهاز "لاب توب" - مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى)، وبفحـص الأجهزة المضبوطــة تبين أنها محملة بالعديد من الملفات التى تحتوى على (صفحات منسوبة "على خلاف الحقيقة" للعديد من البنوك العاملة فى السوق المحلى - بيانات بطاقات دفع إلكترونى خاصة ببعض عملاء تلك البنوك - بيانات بطاقات دفع إلكترونى منسوبة للعديد من البنوك الأجنبية - تطبيقات لمواقع تستخدم فى تخليق أرقام بطاقات الدفع الإلكترونى - أوامر شراء منتجات بموجب بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى على بياناتها - العديد من البرامج والتطبيقات التى تستخدم فى أعمال القرصنة والإختراق والتخفى وتغيير الأرقام التعريفية"IP" على شبكة الإنترنت لتجنب الرصد الأمنى لنشاطهما الإجرامى- حساب إلكترونى خاص بأحدهما بمنصة تداول العملات الإفتراضية، وكذا حسابين لمحفظة هاتف محمول خاصين بالمتهمين).