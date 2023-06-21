استكمال العمل فى إنشاء وإحلال وتجديد 12 محطة مياه شرب وصرف بقرى الداخلة

أعلنت الوحدة المحلية ل مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، عن إستكمال أعمال إنشاء وإحلال وتجديد 12 محطات مياة شرب وصرف صحي تضمنت إحلال 7 محطات مياه، تضمنت محطة الإمتداد العمرانى بمدينة موط وإنشاء محطة مياة الشرب بقرية الأمان وانشاء محطة مياة غرب الموهوب بالإضافة لمشروع إحلال جزئي بقرية المعصرة وإحلال وتجديد محطتى قريتى أسمنت والشيخ والى ومحطة قرية الجديدة.

كما تضمنت أعمال التطوير والإحلال رفع كفاءة 5 محطات صرف صحى ومعالجة تضمنت محطة الصرف الفرعية بقرية القصر وإحلال كلى لمحطة صرف قرية الهنداو بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال محطتى الصرف والمعالجة بقرية الموشية وبدخلو وذلك ضمن خطة الوحدة المحلية لرفع كفاءة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى المركز والقرى التابعة له.

وقال المهندس مجدى الطماوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد لـ "اليوم السابع"، أن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم وافق على دعم قطاع مياه الشرب و الصرف الصحي بالداخلة باعتماد مالى يبلغ مليون و 620 ألف جنيه وذلك لتطوير وإحلال محطات الصرف حتى يتسنى لها القدرة على زيادة ساعات تشغيل محطات مياه الشرب من 14 ساعة إلى 16 ساعة يومياً مؤكداً على أنه مع زيادة عدد آبار الري من المتوقع أن تصل منظومة تشغيل محطات مياه الشرب إلى 24 ساعة فى اليوم أسوة بما تم تطبيقه فى مدينة الخارجة خلال الفترة الماضية.

وأضاف الطماوى أنه تم الإنتهاء من أعمال تركيب طلمبتى غاطس قدرة 50 حصان بمحطة الرفع الفرعية بقرية الهنداو ضمن أعمال الاحلال والتجديد للمحطة، وذلك ضمن خطة المركز لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين إنفاذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بتحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات الحيوية للمواطنين فى كافة ربوع المحافظة، كما جرى إصلاح طلمبة بمحطة الصرف الصحى بقرية الراشدة، وتم تشغيل المحطة بمعرفة طاقم الفنيين المختصين، مؤكداً على أن الاجهزة الفنية على مستوى كافة أحياء وقرى المركز لا تتوقف عن العمل على مدار ساعات اليوم استجابة لبلاغات المواطنين بشأن الأعطال الفنية فى شبكات مياه الشرب والصرف الصحى وصيانة ورفع كفاءة الطرق وغيرها من الخدمات الحيوية للمواطنين.