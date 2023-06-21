استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي:

-الطماطم بـ 6.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 8 جنيهات.

‏-البصل الأبيض 15.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎-‏‎البصل الأحمر ب 15.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎-الكوسة 15 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الجزر 14.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 11 جنيها.

الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.

-الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيه.

بامية 30 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 8.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 6 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 15.5 جنيه .

‏‎‏‎‏-الليمون بـ 21 جنيها .

‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.

-الموز البلدى 15 جنيها.