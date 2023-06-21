إعفاء المواطنين من رسوم ذبح الأضاحى بمجازر القليوبية خلال عيد الأضحى

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تم اتخاذ إجراءات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك لعام 2023م، وذلك من خلال كافة الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة.

وأوضح "الهجان"، أنه أكد علي ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوي من قبل قطاع الطب البيطري خاصة فيما يتعلق بقطاع المجازر، وفي هذا الصدد قرر الإعفاء من رسوم الذبح للأضاحي داخل المجازر الحكومية خلال فترة عيد الأضحي المبارك لتشجيع المواطنين علي ذبح الأضاحي داخل المجازر، كما تقرر زيادة أعداد الأطباء العاملين بالمجازر لتلائم ضغوط العمل وزيادة نشاط الذبح خلال أيام عيد الأضحي المبارك.

كما تقرر تكثيف أعمال لجان المرور والمتابعة من قبل مديرية الطب البيطري على جميع المجازر بنطاق المحافظة، وأيضا تفعيل التنسيق مع كافة الوحدات المحلية لتوفير احتياجات المجازر من المواد المستخدمة في أختام اللحوم وصيانة الأختام بجميع المجازر وتذليل كافة العقبات التي قد تعترض سير العمل وإنتظامه خلال العيد المبارك.



كما تقرر تفعيل الرقابة التموينية على المنافذ والأسواق والمحلات لضمان الانضباط والالتزام بكافة التعليمات الصادرة بشأن تداول وبيع السلع، وكذا الرقابة الصحية لضمان جودة وصلاحية السلع حرصا على صحة وحياة المواطنين.



وأشار المحافظ، إلى التأكيد على تفعيل الرقابة على المخابز ومراقبة الانتاج للخبز وتوزيعه حسب حصة كل مخبز، وتعيين مفتش تموين بكل مخبز وتكثيف المرور على المطاحن والمنافذ لضمان الانضباط وحسن الانتاج والتوزيع خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، هذا بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتوافر أسطوانات البوتاجاز لتغطية الاحتياجات للمواطنين.



وأكد على الاطمئنان على صلاحية وسلامة السلع المعروضة بالمنافذ والمحلات والمعارض خاصة لحوم الأضاحي وتوافر الخدمات الأساسية للمواطنين المقدمة من كافه قطاعات المرافق والخدمات بنطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى على مستوى المحافظة، وقيام رؤساء الوحدات المحليه خلال أيام العيد بالعمل المستمر لإزالة الاشغالات التى تعوق المارة وتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة والمتابعة المستمرة للإزالة الفوريه لأية تعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة أو طرح النهر واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين والتعامل معهم بكل الحسم والحزم تطبيقا للقانون، وكذا الاستجابة الفوريه لمطالب المواطنين والعمل على حل مشاكلهم والتفاعل الجاد لتلبيتها دون تراخى أو إهمال.



وشدد محافظ القليوبية، علي ضرورة التنسيق بين الإدارة العامة للمرور وإدارة المواقف بالمحافظة لتوفير وسائل انتقال المواطنين خلال أيام العيد بما يكفل تغطية المدن والمراكز والقرى بالإضافة لتكثيف الحملات المروريه لضمان التزام السائقين على خطوط الميكروباص والسرفيس، وكذا سائقى التاكسى للالتزام بالتعريفه المقررة وعدم استغلال الركاب.



كما وجه المحافظ، برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومرفق الاسعاف لاستقبال أية حالات طارئة والتعامل معها وفقا للاصول الطبيه، وأيضا رفع درجه الاستعداد القصوى بقطاعات المرافق( المياة - الصرف الصحى - الكهرباء -الغاز) ويستمر العمل بكافه القطاعات للمرافق والخدمات والوحدات المحلية.







