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أول أسبوع فى الصيف.. خريطة الظواهر الجوية وحالة الطقس حتى الإثنين المقبل

الأربعاء، 21 يونيو 2023 10:48 ص
أول أسبوع فى الصيف.. خريطة الظواهر الجوية وحالة الطقس حتى الإثنين المقبل حالة الطقس
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 21 يونيو حتى الاثنين المقبل 26 يونيو 2023، أول اسبوع فى فصل الصيف، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية من الأربعاء 21 يونيو إلى الخميس 22 يونيو، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى: -
 
التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.
 
_ الأربعاء 21 يونيو:-
 
فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.
 
تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.
 
_ من الخميس 22 يونيو وحتى الإثنين 26 يونيو: -
 
نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

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