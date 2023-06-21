أوقاف شمال سيناء: إقامة صلاة العيد بالساحات المعتمدة وجميع مساجد الجمعة

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء اليوم، أنه تقام صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع المساجد التي تقام بها الجمعة وفي الساحات التي تم تخصيصها واعتمادها بمراكز محافظة شمال سيناء، بإدارات أوقاف شرق وغرب العريش، وبئر العبد، ورمانة والشيخ زويد.

وأوضح البيان، أنه فى إطار الدور الدعوى الذى تقوم به وزارة الأوقاف وحرصها الدائم والمستمر على إقامة الشعائر وتهيئة الأجواء الإيمانية للمصلين، تقام صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع المساجد التي تقام بها الجمعة وفي الساحات التي تم تخصيصها واعتمادها بمراكز محافظة شمال سيناء، بإدارات أوقاف ( شرق وغرب العريش، وبئر العبد، ورمانة والشيخ زويد) على أن تقام شعائر وصلاة عيد الأضحى المبارك في ضوء ضوابط وما تم في عيد الفطر المبارك ، مع الحرص على توفير عدد من مصليات العيد للسيدات سواء في المساجد التي تقام بها صلاة العيد أم في الساحات المقررة لصلاة العيد ، مع اتخاذ اللازم لتحديد المكان الخاص بالسيدات بما يحول دون تداخل الصفوف بينهن وبين الرجال.

وقال الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، إن التكبير سنة في العيدين، ويَبدأُ وقتُ التكبيرِ في عيدِ الأضحى المبارك من فجر يوم عرفة التاسع من ذي الحجة ، وينتهي بعصر آخر أيام التشريق الثالث عشر من ذي الحجة.

وأضاف الشيخ الشحات البربرى، كبير أئمة ومفتشي المتابعة بشمال سيناء، بأن حضور الرجال والنساء والأطفال صلاة العيد أمرٌ مستحب؛ لما فيه من اجتماعٍ على الخير، وإظهارٍ للفرح والسرور بهذا اليوم المبارك، ويجوز للمرأة الحائض أو النفساء الخروج لتشهد صلاة العيد لكنها لا تصلي.

وأطلقت مديرية أوقاف شمال سيناء حملة الاستعداد لصلاة عيد الأضحى بالمساجد بكافة المدن والقرى على امتداد مراكز المحافظة.

وأعلنت أوقاف شمال سيناء، أنه فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى بدأت مديرية أوقاف شمال سيناء تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وإشراف ومتابعة الشيخ محمود مرزوق مدير المديرية ، القيام بحملة نظافة واسعة بالمساجد، استعدادًا لصلاة عيد الأضحى المبارك 1444هـ.

وقال الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، ان الحملة متواصلة حتى صلاة العيد، وتقرر ضرورة حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال واجتهادهم في الاستعداد لصلاة عيد الأضحى المبارك، خدمة لبيوت الله وتنفيذ واجب القيام على تهيئتها على أفضل وجه.