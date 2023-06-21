أخبار البورصة اليوم الأربعاء 21-6-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 21-6-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين، وسط تداولات تجاوزت 1.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقى 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.164 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 9 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: والمشروعات الصناعية والهندسية، والعبوات الطبية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والقاهرة للزيوت والصابون، وعبر المحيطات للسياحة، وكوبر للاستثمار التجارى والتطوير العقارى.



البورصة تخسر 14 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين، وسط تداولات تجاوزت 1.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.164 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 79.7 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.8% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.73%، والعرب على 6.47%، واستحوذت المؤسسات على 29.13% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.86%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 64 مليون جنيه، 28.9 مليون جنيه، 1.012 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 83.3 مليون جنيه، 9.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 17706 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 3242 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 21419 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 7412 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 3544 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.07% ليغلق عند مستوى 5241 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 5564 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1329 نقطة.

وصعدت أسهم 21 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 128 شركة، ولم تتغير مستويات 54 شركة.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات برايم القابضة للاستثمارات، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة عدد 199.3 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 20 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وسبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، والعبوات الطبية عدد 100 ألف سهم، 45 ألف سهم، 160 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالشركة العربية للصناعات الهندسية عدد 17.45 مليون سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 13500 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي جراند انفتسمنت القابضة للاستثمارات المالية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 24.5 ألف سهم، 9350 سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، وسبيد ميديكال عدد 500 ألف سهم، 27 مليون سهم، على التوالي.

أعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري شراء الأولى عدد 1.4 مليون سهم من أسهم الخزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 6.46%، وشراء الثانية عدد 452.4 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.23%.

كما أعلنت البورصة، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة أوراسكوم للتنمية مصر المصدرة لعدد 15.5 مليون سهم بقيمة 170.5 مليون جنيه.

أعلنت الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، بيع المساهم محمد حسن إبراهيم حمدي 10 ملايين سهم بسعر 0.16 جنيه بقيمة إجمالية 1.6 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 3 إلى 2.07%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي، شراء المساهم ياسر فاروق السعيد العدوي عدد 2.2 مليون سهم بسعر 0.372 جنيه بقيمة إجمالية 8.2 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 4.96% إلى 6.06%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.