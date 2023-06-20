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CNN: إيرباص توقع أكبر صفقة طائرات مدنية فى التاريخ مع "إندى جو" الهندية

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 02:31 م
CNN: إيرباص توقع أكبر صفقة طائرات مدنية فى التاريخ مع "إندى جو" الهندية طائرات إيرباص
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، إن شركة صناعة الطائرات إيرباص قد وقعت أكبر صفقة فى تاريخ الطيران المدنى حتى الآن، حيث أعلن العملاق الفرنسى فى صناعة الطيران، أن شركة الطيران الهندية إندى جو قد طلبت 500 من طائراتها من طراز A320 على أن يتم تسليمها بين عامى 2030 و2035.

 

وقالت إيرباص فى بيان، إن الصفقة تمثل سجلا قياسيا لأكبر اتفاق شراء فى تاريخ الطيران المدنى، ويصبح إجمالى عدد الطائرات التى طلبتها إندى جو من إيرباص 1330.

 

وتأسست شركة إندى جو عام 2006 كأكبر شركة طيران هندية بحصة السوق، وفقا لموقعها على الإنترنت، واستخدم 86 مليون عميل رحلاتها على مدار العام المالى الماضى.

 

وتسعى شركات الطيران إلى الاستفادة من اقتصاد الهند القوى وارتفاع عدد سكانها، والذى ربما يتحول على طلب أعلى على السفر الجوى. وفى فبراير الماضى طلبت الشركة المنافسة لإندى جو "إير إنديا" أكثر من 470 طائرة من إيرباص وبوينج.

 

وتسعى شركات التكنولوجيا إلى الاستفادة أيضا، حيث قام بعضها بتوسيع الإنتاج وفتح متاجر جديدة فى البلاد توقعا لنمو هائل للعملاء.

 

ويتوقع صندوق النقد الدولى، أن تفوق الهند كافة الاقتصاديات الناشئة والمتقدمة هذا العام وتحقق نموا 5.95 فى الناج المحلى، وقدرت الأمم المتحدة فى أبريل الماضى أن الهند على وشك التفوق على الصين كأكبر دولة من حيث عدد السكان فى العالم بحلول منتصف العام، ووصل عدد سكانها 1.43 مليون نسمة.


الهند

ايرباص

شركات طيران هندية

اندى جو

اقتصاد الهند



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