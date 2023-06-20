300 مؤسسة صحفية تهاجم "المحافظين" البريطاني بسبب 137 جنيها استرلينيا "رسوم التغطية"

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن مؤسسات إخبارية من مختلف أنحاء العالم اتهمت حزب المحافظين ببدء "سابقة خطيرة" على الصعيد الدولي بعد أن أدخل تغييرا على مؤتمره السنوي، متمثل فى فرض رسوم دخول للصحفيين تقدر بـ137 جنيها إسترلينيا لمواجهة تكلفة "عشرات الآلاف من الجنيهات" للفحوصات الأمنية للأشخاص المعتمدين الذين لم يحضروا.

وجاءت الانتقادات في رسالة موقعة من قرابة 300 مؤسسة إخبارية ، بما في ذلك جمعية المحررين ، واتحاد الصحافة الأجنبية (FPA) ، وجمعية الأخبار الإعلامية ، ومراسلون بلا حدود ، والرابطة الأوروبية لوكالات الأنباء.

وجاء فى التقرير "نحن نؤمن أن أحد المبادئ الأساسية للمجتمع الحر والديمقراطي هو السماح للصحفيين - من جميع أنحاء العالم - بالتغطية بحرية حول المسائل التي تهم المصلحة العامة. لم نعثر على أي اتهامات مماثلة في أي دولة أخرى في العالم ، ناهيك عن أي دولة ديمقراطية أخرى."

لا يتهم أي حزب سياسي بريطاني آخر بجعل الصحفيين يدفعون للحصول على الاعتماد ، ولكن تم فرض رسوم العام الماضي من قبل حزب المحافظين.

ويبرر الحزب دفع 137 جنيهًا إسترلينيًا عن كل طلب صحفي على أساس أنه من الضروري معالجة تكلفة "عشرات الآلاف من الجنيهات" للفحوصات الأمنية للأشخاص المعتمدين ولكن لم يحضروا.

وسترتفع تكلفة الاعتماد للمؤتمر ، الذي سيعقد في مانشستر على مدار أربعة أيام في بداية أكتوبر ، إلى 880 جنيهًا إسترلينيًا للصحفيين الذين يتقدمون بعد نهاية يوليو.

ويتابع الخطاب: "هذا القرار يشكل سابقة خطيرة للبلدان في جميع أنحاء العالم التي ستستخدم هذا القرار لتبرير العوائق المالية وغيرها من العوائق التي تحول دون تدقيق وسائل الإعلام للعملية السياسية".

ووقعت عليها مؤسسات إعلامية من دول مختلفة.

قال أندرو موجير ، الرئيس التنفيذي لتحالف وسائل الإعلام الإخبارية ، وهو مجموعة من وكالات الأنباء والمنشورات الدولية التي تركز على حرية الصحافة ، إن مطالبة الصحفيين "بالمساهمة في تمويل حزب سياسي" من خلال رسم إداري يتعارض مع ادعاء الوزراء دعم "قطاع الصحافة المزدهر وحرية الصحافة".