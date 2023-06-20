104 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبري غانم

أعلن الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، عدد ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1444هـ، في محافظة الإسماعيلية هذا العام، والتي بلغت 104، من بينها 77 ساحة منفصلة خارجية و27 ساحة ملحقة بالمساجد موزعة على مدينة الإسماعيلية والمراكز والمدن والقرى التابعة.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، إنه تم توزيع ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك 2023 على مراكز الإسماعيلية والتل الكبير والقصاصين وأبوصوير وفايد ومركز القنطرة شرق ومركز القنطرة غرب، وأنه تم مراعاة وجود عدد من الساحات في القرى وبعض العزب للتسهيل على المواطنين الراغبين في أداء صلاة العيد في الساحات بدلًا من المساجد.

وتضمنت ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك 1444هـ، بمحافظة الإسماعيلية كلا من: ساحة ستاد الإسماعيلي بشارع رضا الإسماعيلية والملاعب المفتوحة بمنطقة الخامسة، وساحة الرحمن بعزبة أدم وومركز شباب الإسماعيلية بموقف الفردوس، ومركز شباب الحلوس بعزبة الحلوس ومدرسة محمد فريد في أبو عطوة، ومركز شباب الزغابة، ونادي النوبي موقف الفردوس الإسماعيلية وملعب نقابة المحامين بأرض الأندية ومركز شباب السحارة التابعة لقرية نفيشة وساحة التعاون منطقة التعاون، والشهداء في نادي الشهداء الإسماعيلية والساحة الشعبية الحماده بالتل الكبير ومركز شباب البعالوة الصغري بالتل الكبير والمسطح الأخضر تل البلد التل الكبير والثانوية العامة حي السلام التل الكبير ومركز شباب أبو حليفة التل الكبير ومركز شباب بالتل الكبير ومدرسة عطية الناظر التل الكبير ومركز شباب المزارعة بالتل الكبير ومركز شباب ابو عاشور ابوعاشور بالتل الكبير والجزيرة الخضراء الجزيرة الخضراء بالتل الكبير ومركز شباب الظاهرية الظاهرية بالتل الكبير ومركز شباب أبو عيادة بالتل الكبير ومركز شباب العهدة بالتل الكبير ومركز شباب الغرابوة بالتل الكبير ومدرسة عزبة منصور بالتل الكبير.

ومركز شباب القنطرة القنطرة غرب بالقنطرة غرب ومركز شباب أبوخليفة في قرية أبوخليفة وشباب البياضية في البياضية ومركز شباب الرياح بقرية ومركز شباب الشهيد خيرى بالقنطرة غرب وملعب مبارك القنطرة غرب والشهيد جواد حسنى القنطرة شرق والعبور بقرية العبور ومركز شباب الابطال بقرية الأبطال وملعب الاحرار بقرية الأحرار ومركز شباب التقدم بقرية التقدم ومركز شباب السلام بالقنطرة شرق والضبعية الشرقية بقرية الضبعية مركز فايد ومركز شباب سرابيوم بقرية سرابيوم ومركز شباب فنارة وساحة ابو سلطان في قرية ابو سلطان وساحة ميدان فنارة بفايد وساحة عمر بن الخطاب بفايد و شباب كسفريت بقرية كسفريت وساحة العقادة بمركز فايد ومركز شباب أبو شلبي سربيوم ومركز شباب القصاصين ومدرسة أحمد عرابي بالقصاصين ومركز شباب النجع الشروق بالقصاصين ومركز شباب الهوانية الشروق القصاصين ومركز شباب الكوع الوادي الأخضر ومعهد الكوع الوادي الاخضر القصاصين.

ومركز شباب أبو السيد بأم عزام القصاصين ومدرسة عمر بن الخطاب المغاربة في أم عزام بالقصاصين ومركز شباب أم عزام ومركز شباب الهيش في أم عزام القصاصين ومركز شباب عرب ابو قاسم في ام عزام بالقصاصين ومركز شباب صبري في أم عزام بالقصاصين ومركز شباب السويدات المحسمة بالقصاصين ومركز شباب العبل المحسمة بالقصاصين ومركز شباب المحسمة بالمحسمة ومركز شباب أبو صوير في أبو صوير المحطة ومركز شباب الوراورة في أبو صوير ومركز شباب أبو خروع في أبو صوير ومركز شباب الواصفية في أبو صوير ومركز شباب أبو عياد ومركز شباب أبو جريش أبو جريش ومركز شباب شعيب بعزبة شعيب وساحة العالي بالمنايف وساحة المركز الطبي مدينة المستقبل وساحة الصوفية في أبو صوير وساحة مدرسة غريب سلامة كوبري 7 المنايف وساحة 6 أكتوبر وساحة الصولي و ساحة منشية مبارك في أبو صوير.

أما الساحات التابعة للمساجد بيانها كالتالي:

ساحة مسجد الصالحين الموقف الجديد بالإسماعيلية، ساحة مسجد بدر الشيخ زايد الإسماعيلية وأم القرى ميدان فوكس، مسجد التوحيد أبو عطوة ومسجد الدوحة بالطريق الدائري والجمعية الخيرية ش طنطا -حي السلام ومسجد غويية -حي السلام الإسماعيلية ومسجد الاسراء بنادي الشجرة ومسجد عباد الرحمن في شارع الثلاثيني ومسجد الإيمان بالله في شارع هدي شعراوي وساحة مسجد نور الاسلام لموقف الحكر وساحة مسجد علي عيد بعزبة علي عيد الإسماعيلية وساحة مسجد الرحمن في الخامسة وساحة مسجد معاذ بن جبل الملاعب المفتوحة الإسماعيلية وساحة مسجد عمر بن الخطاب البعالوة بالتل الكبير ومجمع البحر بالقرين وساحة مسجد التل الصغير بالتل الكبير وساحة مسجد أم القرى بالبكارشة وساحة مسجد سيد المرسلين المدينة الجديدة بالقنطرة شرق والخلفاء الراشدين بالقنطرة شرق وساحة التوفيق بمدينة وساحة العمدة أبو صوير البلد بالكرايم و ساحة رست بورسعيد بالطريق الصحراوي وساحة المستقبل الجديد بالمستقبل وساحة الرضوان خلف مبني المحافظة وساحة مسجد الصفا بحي السلام الإسماعيلية ومجمع الزهراء بمنطقة الارسال.