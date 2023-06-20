وكيل "تعليم الإسماعيلية" يكرم الطالبات بطلات الكرة الخماسية لحصدهن بطولة الجمهورية

الإسماعيلية- صبرى غانم

استقبل الدكتور محمد بحيرى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية اليوم الثلاثاء الطالبات الحاصلات على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى لعبه كره القدم الخماسيه بنات للمرحلة الإعدادية والتي اقيمت بالمدينة الشبابيه بابو قير بالاسكندرية وكذلك المشرفين بحضور ولاء جمعة مدير عام الشئون التنفيذية والمشرف على الأنشطة وسناء مشعل موجه عام التربية الرياضية.

حيث تم منح شهادات التقدير إلي الطالبات الفائزات مشيدا بما تحقق من إنجاز رياضي واستمرارا للتميز وتكريم المتفوقين في شتى المجالات التعليمية والرياضية والفنية والثقافية.

كما قدم التهنئة الي توجيه التربية الرياضية ممثل فى سناء مشعل وغادة محمد الحواشي موجه أول التربية الرياضية بنات و جيهان إسماعيل وتغريد جلال موجهين المرحله الاعدادية وهانى الحلوس المشرف العام ومحمد السويركي مدرب الفريق كما تم تكريم اللاعبات وهن مريم السيد إبراهيم مدرسة الاسراء والمعراج الإعدادية وشهد محمد سالم مدرسة السلام الإعدادية وشهد محمد على مدرسه النصر الإعدادية ومريم وليد شعبان مدرسة المجمع التعليمى الإعدادية وملك وليد شعبان مدرسة المجمع التعليمى الإعدادية ومريم محمد عزت مدرسه النصر الإعدادية وسهام شعبان محمد مدرسة الخلفاء الراشدين وروان محمد رفاعى.