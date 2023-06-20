وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين كانت قد أنهت وبوقت مبكر كافة الإجراءات لتنفيذ الأمر بالتنسيق والتكامل مع سفارات خادم الحرمين الشريفين والملحقيات الدينية التابعة للوزارة في الخارج لاختيار المستضافين وتوفير كافة المستلزمات الضرورية لتسهيل إجراءات استخراج التأشيرات، وفق منظومة شاملة تضمن الرقي بالخدمات المقدمة لهم منذ بدء مغادرتهم بلادهم حتى وصولهم إلى الأراضي المقدسة لتأدية المناسك.

وتسعى وزارة الشؤون الإسلامية بكافة قطاعاتها المختلفة وبإشراف مباشر من الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لتقديم أرقى الخدمات للمستضافين كي يؤدوا مناسك حجهم بكل يسر وطمأنينة ويعودوا إلى بلادهم، كحلقة من سلسلة فريدة تمثل الجهود المباركة والمبادرات المتواصلة في سبيل خدمة الدين والأمة الإسلامية مع الحرص على شمولية البرنامج لأكبر عدد من الجنسيات ممن لم يسبق لهم الحج.

وثمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج الخدمات والتسهيلات المقدمة لهم من وزارة الشؤون الإسلامية والتجهيزات المقدمة لهم منذ مغادرتهم وحتى وصولهم لمكة المكرمة، سائلين الله القدير أن يديم على المملكة وقيادتها نعمة الأمن والتقدم والرقي وأن يتقبل من كافة الحجاج حجهم وصالح أعمالهم.