وزير الصحة يوجه بصرف مكافأة شهرا للعاملين بمستشفى العلمين النموذجي

كتب وليد عبد السلام

أشاد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بجودة العمل وانتظام الفرق الصحية ب مستشفى العلمين النموذجي ، بمحافظة مطروح، موجهًا بصرف مكافأة شهر للعاملين بالمستشفى، نظرًا لجهودهم المبذولة في تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للوزير، بدأها صباح اليوم الثلاثاء، بزيادة عدد من المنشآت الطبية بمحافظة مطروح، يرافقه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وذلك للاطمئنان على تطبيق خطة التأمين الطبي بالمدن الساحلية، وتقديم الدعم اللازم لإنجاحها.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير، تفقد العيادات الخارجية بالمستشفى، والتي أصبحت تضم ١٦ عيادة، حيث تم استحداث ٦ عيادات جديدة في تخصصات (جراحة التجميل، جراحة الأوعية الدموية، جراحة الوجه والفكين، المخ والأعصاب، العلاج الطبيعي، المسالك البولية).

وتابع أن الوزير، تفقد قسم العناية المركزة، وحضانات الأطفال وأشاد بجودة العمل واصفًا طبيعة العمل الصحي بالمستشفى بـ"المثالية"، كما تفقد الوحدات العلاجية والإدارية المستحدثة بمستشفى العلمين النموذجي والتي تشمل (وحدة العلاج الطبيعي، والصيدلة الإكلينيكية، والتغذية العلاجية، وإدارة السياحة العلاجية المسئولة عن استقبال وعلاج الوفود الأجنبية، وإدارة السجلات الطبية).

وأضاف أن الوزير، تابع العمل بالوحدات المستحدثة خلال فصل الصيف الماضي، وتضم وحدات (القسطرة، الرنين المغناطيسي، الأشعة المقطعية)، متابعًا مؤشرات الآداء ومعدل تردد المرضى على تلك الوحدات خلال الفترة من شهر أغسطس الماضي 2022 وحتى مايو 2023، بإجمالي ترددات 5314 مريضًا بوحدة الأشعة المقطعية، و945 مريضًا بوحدة الرنين المغناطيسي، و167 مريضًا بوحدة القسطرة والمزودة بأحدث وأسرع أجهزة القسطرة في العالم.

وذكر «عبدالغفار» أن الوزير شدد على استمرار تقديم أفضل الخدمات للمرضى، مؤكدًا أن مستشفى العلمين النموذجي يأتي في مقدمة المستشفيات التي يتردد عليه أعداد كبيرة من سكان وزائري محافظة مطروح، على مدار الـ24 ساعة، نظرًا لموقعه الجغرافي، بالكيلو 107 طريق «إسكندرية – مطروح» الساحلي.

يُذكر أن المستشفى تعمل بطاقة ٧٩ سرير تشمل ٤٨ سرير داخلي، و٢٢ رعاية مركزة، و٩ حضانات، بالإضافة إلى ١١ سرير طوارئ، كما تضم جهاز أشعة عادية، وجهاز مقطعية، وقسطرة قلبية، وجهاز رنين معناطيسي، وأيضًا أقسام بنك الدم والمعامل، والأشعة المجهزة بأحدث الأجهزة، و5 غرف عمليات لمختلف التخصصات، لاسيما الدقيقة والنادرة.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عقدا مؤتمرًا صحفيًا، على هامش الجولة التفقدية، بحضور الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وحرص الوزير، على فتح باب النقاش للصحفيين المرافقين له خلال جولته التفقدية ، للرد على استفساراتهم حول الاستعدادات العلاجية والإسعافية والوقائية لوزارة الصحة، خلال الإجازة الصيفية، لضمان توفير كافة الخدمات الصحية للمصطافين، وكذلك مصابي الحوادث والطرق الصحراوية والساحلية.

ولفت المتحدث الرسمي، أن الوزير، أكد أن محافظة مطروح من أهم المدن ذات القبلة السياحية ، مشيرا إلى أن كافة المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية على أتم جاهزية واستعداد لأي طوارئ، كما أكد على توافر كافة الفرق الطبية بجميع التخصصات بكافة المنشآت الطبية بالمدن الساحلية، وكذلك استعرض جهود الوزارة، لتوافر مخزون استراتيجي من الأدوية وأكياس الدم والمستلزمات الطبية لمدة ٣ أشهر، وذلك يأتي ضمن خطة التأمين الطبي.

واختتم أن الوزير، أكد خلال المؤتمر، أن غرف الأزمات والطوارئ تنعقد على مدار الساعة، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق بين الوزارة والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لتحقيق التكامل بين القطاعات الصحية وضمان استدامتها، مؤكدًا حرص الوزارة رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المحافظات وتكثيف تواجد الفرق الطبية من أطباء وفنيين وتمريض بكافة التخصصات الطبية.