نجاح أول عملية فصل بلازما لمريضة مسنة تعانى من الزهايمر بمستشفى العلمين النموذجى

كتب - أحمد الزغبى

نجح فريق طبى بمستشفى العلمين النموذجي في محافظة مطروح، في فصل بلازما "plasmapheresis"، لمريضة تبلغ من العمر 71 عاما، وتعاني من ارتفاع سكر الدم وارتفاع ضغط الدم والزهايمر، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان باستحداث تخصصات جديدة، وتقديم خدمة طبية أفضل للمواطنين، ️وتحت رعاية الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وإشراف الدكتور شريف الملواني مدير مستشفى العلمين النموذجي .

وأعلنت مستشفى العلمين النموذجي ، أن المريضة حضرت المستشفى بتشخيص دقيق ، وهو حالة نادرة جدا تسمى متلازمة جيلان باريه Guillain-Barré syndrome (GBS حيث تعد نسبة الإصابة بهذا المرض بنسبة 1_2 من كل مائة ألف حالة على مستوى العالم ، وهي حالة تسبب ضعف تدريجى ثم شلل بعضلات الطرفين العلويين والسفليين نتيجة خلل المناعة الذاتية للجسم .

وأضافت بيان مستشفي العلمين النموذجي، أن جلسات فصل البلازما للمريضة، وبناء على توصية الدكتور استشاري النفسية والعصبية، والدكتور رئيس قسم العناية وجهود من قسم الكلى بالمستشفى، حيث تم استخدام ماكينة الغسيل الكلوى لإجراء عملية الفصل، وتم توفير الفلاتر الخاصة بحالات فصل البلازما من مخازن أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وعمل عدد 4 جلسات فصل بلازما.

وأشارت مستشفى العلمين، إلى أنه تم استخدام ما يقارب من 15 كيس بلازما فى كل جلسة منها من خلال توفيرها بواسطة معمل المستشفى وجهود أطباء وطاقم التمريض، وخروج المريضة في حالة تحسن ملحوظ مع استمرار المتابعة، وذلك من خلال تقديم الخدمة الطبية على نفقة الدولة دون تحمل المريضة أي أعباء مالية.