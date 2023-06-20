وزير الشباب والرياضة يفتتح أكبر مركز تخاطب لقادرون باختلاف بحى الريسة بالعريش

افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،ظهر اليوم الثلاثاء، أكبر مركز التخاطب والتكامل وتنمية المهارات بمقر قادرون باختلاف بحى الريسة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

جاء ذلك ضمن الزيارة التفقدية التى يقوم بها وزير الشباب والرياضة لمحافظة شمال سيناء لافتتاح عدد من الأندية ومراكز الشباب المطورة برفقة عدد من القيادات التنفيذية بمحافظة شمال سيناء وقيادات الوزارة.

وفى ضوء تكليفاته للإدارات المركزية بالوزارة بإقامة عدة أنشطة وبرامج متنوعة على مستوى جميع المحافظات، تفقد الدكتور أشرف صبحى منتجات الشباب الحرفية والتراثية واليدوية ومبادرة علمني حرفة التي يتم تنفيذها شهرياً داخل مراكز شباب شمال سيناء.

كما شهد الوزير فعاليات برنامج مشواري المُقام بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونسيف، وكذا فعاليات مبادرة سفراء مشواري التي تنفذ بمراكز الشباب لتنمية المهارات الحياتية، والتأهيل لمتطلبات سوق العمل، والذي نفذ اليوم بنادي ٦ اكتوبر برمانة ببئر العبد، وتفقد ورشة أندية السكان التي تم افتتاحها خلال العام بشمال سيناء.

لفت وزير الشباب والرياضة إلى أهمية مراكز التخاطب والتكامل وتنمية المهارات لقادرون باختلاف ودورها الملموس داخل المجتمع وتعكس الاهتمام الكبير بتلك الفئة من قِبل جميع الجهات المعنية بالدولة فى اطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

أشاد الدكتور أشرف صبحى بإقبال الشباب والنشء من أبناء سيناء على البرامج والمشروعات التى تنفذها الإدارات المركزية بالوزارة ومديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء بالتعاون مع مراكز الشباب والأندية ، مؤكداً على إقامة العديد من تلك المشروعات على مدار العام فى ضوء تكثيف المشروعات بالمحافظات الحدودية.

كما حرص الدكتور أشرف صبحى على حضور ندوة حول تنمية الأسرة وافتتاح معرض أندية الفتاة بمشاركة مجموعة من مراكز شباب شمال سيناء.

حضر الافتتاح، الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، الدكتور أشرف البجرمي رئيس الإدارة المركزية للإنشاءات الشبابية والرياضية، نجوي صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، منال جمال الدين رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب.











