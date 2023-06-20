واشنطن بوست: هانتر بايدن يتوصل لاتفاق للإقرار بذنبه فى اتهامات ضريبية وحيازة سلاح

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست إن هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد توصل إلى اتفاق مبدئى مع المدعين الفيدرالية للإقرار بأنه مذنب فى جريمتين تتعلقان بالضرائب، والاعتراف بحقائق فى اتهام يتعلق بحيازة سلاح بموجب شروط ستبقيه على الأرجح خارج السجن، وفقا لوثائق قضائية تم إيداعها اليوم، الثلاثاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن أى اتفاق محتمل للإقرار بالذنب مقابل تخفيف العقوبة، يجب أن يتم الموافقة عليه من قبل قاضى فيدرالى، ولم يتضح على اليوم الذى قد يمثل فيه هانتر البالغ من العمر 53 عاما أمام المحكمة .

ويغطى الاتفاق تحقيقا تم فتحه عام 2018 أثناء حكم ترامب، والذى حظى باهتمام كبير وتسبب فى انتقادات منذ عام 2020 من السياسيين الجمهوريين الذين اتهموا إدارة بايدن بالعزوف عمن المضي قدما فى القضية.

ومن المرجح أن تواجه شروط الاتفاق الذى تم التفاوض عليه مع المدعى العام الأمريكى فى ديلاوير، تدقيقا مماثلا.

وتشير وثائق المحكمة إلى أن نجل بايدن وافق بشكل مبدئى على الإقرار بأنه مذنب بارتكاب جنحتين تتعلقان بالضرائب بسبب عدم الدفع فى عامي 2017 و 2018. وتبلغ الالتزامات الضريبية مجتمعة 1.2 مليون ضرائب عن هذين العامين، وفقا لمصادر مطلعة على الأمر.

ويخطط المدعون للتوصية بعقوبة "تحت المراقبة" على هذين الاتهامين. وكان ممثلون عن هانتر قد قالوا إنه سبق ودفع الأموال التي كان يدين بها للضرائب.

كما يخطط بايدن الابن للاعتراف بحيازة سلاح بشكل غير قانونى بعد شرائه مسدس فىى عام 2018. وكجزء من الاعتراف، يتوقع أن يدخل فى برنامج "تحويل"، وهو شكل أقل عقابية من العقوبات الأخرى، وعادة ما يتم تطبيقه على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل تعاطى المخدرات، وقالت المصادر إنه إذا نجح بايدن في استيفاء شروط برنامج التحويل ، فستتم إزالة تهمة السلاح من سجله في نهاية تلك الفترة.