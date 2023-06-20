هل تتسبب المكملات الغذائية في دهون الكبد؟

كتب – حسام الشقويرى

الكبد هو العضو الأساسي لإزالة السموم ، ويعمل باستمرار على التخلص من السموم والنفايات الأيضية قبل أن تتسبب في أضرار جسيمة. غالبًا ما يستخدم معظم الأشخاص المهتمين بالصحة المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية ، وخاصة المكملات الغذائية ، لتعزيز الصحة العامة. ومع ذلك ، في حين أن العديد من المكملات الغذائية تدعم صحة الكبد ، فإن بعضها يتسبب في تلف الكبد وفقا لما نشره موقع helpguide

ويحدث التنكس الدهني الكبدي ، المعروف غالبًا باسم الكبد الدهني ، عندما تتراكم الدهون في الكبد. هناك نوعان رئيسيان: الكبد الدهني الكحولي وغير الكحولي . تصبح مشكلة عندما تشكل الدهون 5-10٪ من وزن الكبد. إذا تفاقم المرض ، فسوف يتسبب في تليف (تندب) أو ربما تليف الكبد ، وهو علامة على فشل الكبد ويستدعي زراعة الكبد، ولا يُظهر الكبد الدهني الناتج عن المكملات عادةً أعراضًا في المراحل المبكرة. ومع ذلك ، فإن التعب المستمر وآلام البطن على الجانب الأيمن العلوي من الجذع هي علامات تحذيرية.

مكملات غذائية تسبب دهون الكبد

بينما يوجد عدد من المكملات الغذائية التي يمكن أن تضر الكبد. لقد قمنا بإدراج أكثرها شهرة بالنسبة لك:

جرعات عالية من فيتامينات معينة

يمكن أن يؤذي فيتامين أ الكبد عند تناوله بجرعات عالية أو لفترة طويلة. وبالمثل ، فإن استهلاك النياسين لفترة طويلة يمكن أن يسبب تلف الكبد الدهني أو تلف بعض الأشخاص.

يمكن أن يتحول النياسين إلى (أنزيم نيكوتيناميد) NAD ، والذي يمكن أن يكون سامًا للكبد في الجرعات الكبيرة. غالبًا ما تحتوي مشروبات الطاقة واللقطات على مستويات عالية من النياسين. استهلاك النياسين المفرط من مشروبات الطاقة يمكن أن يؤدي إلى التهاب الكبد الحاد.

كافا

غالبية مكملات الكافا في شكل حبوب. تدعي العديد من التقارير أن فعالية وسلامة الكافا النسبية للكبد لا تزال غير مؤكدة ويمكن أن تكون ضارة بالكبد.

يعتقد البعض أن الجمع بين الكافا والكحول قد يضر الكبد حتى في الجرعات العادية ، مما يزيد من خطر الإصابة بالكبد الدهني الكحولي.

قلويدات بيروليزيدين

يحتوي نبات البوتيربور، الذي قد يساعد في علاج الصداع النصفي والحساسية الموسمية ، على قلويدات بيروليزيدين الضارة بالكبد. تقوم النباتات بتوليف قلويدات بيروليزيدين كمستقلبات ثانوية. وفقًا للبيانات ، تشتمل أكثر من 6000 نبات على أكثر من 600 منطقة محمية وأكاسيد PA N ، وأكثر من نصفها ضار بالكبد.

يمكن للمضادات الحيوية الموجودة في الأدوية العشبية أن تضر الكبد. ومع ذلك ، لا يزال هناك جدل حول ما إذا كان استخدام هذه الأعشاب لفترات محدودة آمنًا. لذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد الشديدة تجنب هذه العشبة من أجل السلامة.

قرطوم

يعزز عشب القرطوم الطاقة، ويعالج القلق وتقلب المزاج والاكتئاب ، ويخفف الألم ، ويقلل من أعراض انسحاب المواد الأفيونية. يسبب القرطوم تلف الكبد الحاد والكبد الدهني.

ومع ذلك، فإن هذه الحوادث غير شائعة لأن معظم الناس يتعافون بعد التوقف عن تناول المكملات. تحتوي العديد من منتجات القرطوم على تلوث بالرصاص ، لذا كن حذرًا عند استخدامها.

بوليغونوم مولتيفلوروم (فو تي)

تم ربط النبات الصيني الأصلي Polygonum Multiflorum ، المستخدم في الجهاز الهضمي وخصائص مكافحة الشيخوخة ، بتلف الكبد في بعض الحالات. عند تناوله بمفرده أو في تركيبات الطب الصيني التقليدي (TCM) ، فإن عشب Polygonum Multiflorum هو من بين أكبر خمسة مواد سامة للكبد.

يمكن أن تسبب هذه العشبة ضررًا شديدًا ، بما في ذلك الموت ، من خلال التأثير على الكبد. تشير الدراسات إلى أن معظم الأفراد تعافوا بعد التوقف عن تناول المكملات ؛ ومع ذلك ، فإن ما يصل إلى 10٪ من الحالات كانت شديدة أو مميتة وتتطلب زراعة كبد.

على الرغم من أن تناول عدد قليل من المكملات يوميًا يعتبر مقبولًا بشكل عام وربما يكون مفيدًا لتعزيز صحة الكبد ، إلا أن القيام بذلك بكميات كبيرة لفترة طويلة من الوقت يمكن أن يضر الكبد بشكل خطير.

يمكن أن يؤدي استخدام المكملات الغذائية دون الانتباه إلى مذيباتها إلى تراكم الدهون في الكبد. لا يعني وصف المكمل على أنه "طبيعي" بالضرورة أنه صحي بالنسبة لك. يمكن أن تتفاقم المشكلة إذا كنت تستخدم العديد من الأدوية أو الأعشاب التي تعمل على الكبد. من الأفضل استشارة الطبيب قبل البدء بمكمل غذائي.